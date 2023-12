Perla Vatiero e Greta Rossetti troniste a Uomini e Donne?/ “Se dovessero uscire dal GF…”: l’indiscrezione

Perla Vatiero e Greta Rossetti dal Grande Fratello 2023 a Uomini e Donne?

Prima c’era Mirko Brunetti, poi al Grande Fratello 2023 è arrivata prima la sua ex Perla Vatiero, infine l’altra sua ex Greta Rossetti. E da quando era lui il protagonista di un discusso triangolo, il pubblico ha infine favorito le due ragazze, eliminandolo da gioco. Ora, infatti, sono Perla e Greta due delle maggiori protagoniste del reality di Canale 5, entrambe single, entrambe alla ricerca del vero amore. Caratteristiche perfette per un altro amato programma di Canale 5: Uomini e Donne.

Se qualche giorno fa si vociferava di un possibile arrivo di Mirko alla corte di Maria De Filippi, ora l’attenzione si sarebbe spostata proprio sulle sue due ex fidanzate. A lanciare l’indiscrezione bomba è Amedeo Venza che fa sapere di un interesse alle due gieffine come prossime troniste di Uomini e Donne.

Perla Vatiero e Greta Rossetti possibili nuove troniste dopo il Grande Fratello?

“Greta e Perla potrebbero (se dovessero uscire prima del previsto) sedere sul trono di Uomini e Donne.” scrive Venza sul suo profilo Instagram. E aggiunge: “Un’indiscrezione che sta circolando dietro le quinte del programma”. Le due gieffine, insomma, avrebbero attirato l’attenzione di Maria De Filippi. In effetti la loro possibile partecipazione a Uomini e Donne, qualora uscissero dal Grande Fratello 2023 ancora single, sarebbe un bel colpo per il dating show. Il pubblico potrebbe infatti essere particolarmente interessato a seguire le nuove vicende amorose delle due ragazze, magari ancora una volta rivali perché interessate allo stesso ragazzo. Al momento, tuttavia, si tratta soltanto di un’indiscrezione che potrebbe trovare conferma solo dopo l’uscita delle due gieffine.

