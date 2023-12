Perla Vatiero e la domanda sibillina a Federico: “Ti piacciono le donne?”/ Lui: “A me interessano le persone”

Perla Vatiero e la domanda a Federico Massaro

Perla Vatiero, nella casa del Grande Fratello 2023, pone una domanda a Federico Massaro che, sin dai primi giorni in cui ha varcato la famosa porta rossa, ha legato in modo particolare con Vittorio. Nella casa, c’è chi pensa ad un interesse sentimentale tra i due come Fiordaliso e così Perla ha deciso di indagare. Perla, in particolare, ha chiesto a Federico se gli piacciono le donne, comprese quelle più mature.

Una risposta a cui a Federico ha risposto senza problemi così: “Se mi interessano pure le donne? A me interessano tutte le persone. Non mi faccio gli harem io… Se mi piacciono le donne più grandi? Sì certo anche le donne più mature“.

Federico Massaro e Vittorio Menozzi: il web pazzo dei due

L’amicizia tra Federico Massaro e Vittorio Menozzi piace sempre di più al pubblico che, tra i tanti concorrenti, sembra avere una predilezione per i due modelli. Semplici e puliti, i due trascorrono diverso tempo insieme allenandosi e conoscendosi. Un’amicizia che sta facendo bene ad entrambi e che piace davvero a tutti,

La risposta di Federico, tuttavia, ha scatenato anche l’entusiasmo di chi vorrebbe un rapporto sentimentale tra i due. Quel che è certo è che tra Federico e Vittorio c’è un affetto sincero e naturale.











