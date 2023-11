Perla Vatiero e Mirko Brunetti a letto insieme, ma la regia stacca la diretta/ Web furioso, cosa è successo?

Perla e Mirko la regia stacca sul più bello: fan inferociti

Perla Vatiero e Mirko, qualche giorno fa, hanno giocato a obbligo o verità con gli altri inquilini del Grande Fratello. Alla domanda con quale ex tornereste insieme, lei ha indicato Brunetti e lui Vatiero. Dopo questa confessione piuttosto chiara, i due sono stati obbligati dagli altri a dormire nello stesso letto.

Tolto i primi minuti di imbarazzo, i due hanno poi cominciato a ridere e scherzare ma anche a confrontarsi. La regia, però, ha staccato la diretta facendo infuriare i fan che volevano ascoltare i discorsi tra i due. Cosa sarà successo sotto le coperte? Al momento non è dato sapere fino alla diretta in cui potrebbero emergere nuovi particolari.

Perla Vatiero, le parole a Mirko poche ore prima di dormire insieme

La regia del Grande Fratello, come di consueto, ha staccato la diretta alle 2:00 per tornare alle 9:00. I discorsi a letto tra Perla Vatiero e Mirko sono, dunque, un mistero ma è possibile conoscere cosa ha detto la nuova arrivata poche ore prima di andare in camera.

Come riporta Biccy, Vatiero ha detto: “Tu hai detto delle cose sbagliate anche nell’altro programma. Poi anche qui, se succedono delle situazioni che mi feriscono poi comunque ti vedo giù e vengo io da te per supportarti. Sì certo, vengo io da te come tu da me. Siamo il porto sicuro l’uno dell’altro. So tutto stai tranquillo, io sto bene e mi fido. Sono d’accordo nel viverci tutto con maggiore leggerezza. No, non ci serve la rabbia per il passato”.

