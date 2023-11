Perla Vatiero e Mirko Brunetti, ritorno di fiamma al GF?/ Lei: “Non provo più rabbia nei tuoi confronti”

Mirko Brunetti e Perla Vatiero sempre più vicini al Grande Fratello: ritorno di fiamma?

A Temptation Island la loro relazione era naufragata davanti le telecamere ed adesso sembra esserci un ritorno di fiamma tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero davanti un altro tipo di telecamera, quella del Grande Fratello. I due ex fidanzati, infatti, dopo aver ricevuto un aereo da parte dei loro fan sono sempre più affiatati e complici. Il ragazzo non ha dubbi sui sentimenti che prova per la sua ex: “Io mi conosco, so quello che ho provato per te, quello che ho fatto per te non l’ho fatto mai per nessuno. Io per te ho dato tutto me stesso, ti ho sempre messo davanti a tutto.”

Mirko Brunetti è certo di provare qualcosa di forte nei confronti della sua ex tanto che le confessa con gli occhi lucidi che per lei farebbe qualunque cosa, anche scalare una montagna. Da parte sua, invece, Perla Vatiero è molto più cauta, è in perenne conflitto con se stessa e combattuta tra sentimenti contrastanti. Perla della sua difficile situazione si è confidata con Letizia che le ha consigliato di ascoltarsi dentro e capire meglio cosa intende fare: “Devi capire tu adesso cosa intendi fare, devi saper fare reset.”

Perla Vatiero in crisi per Mirko Brunetti al Grande Fratello: “Non nutro più rabbia ma sono stata male”

Perla Vatiero a Mirko Brunetti sono sempre più complici e affiatati. Anche gli altri inquilini notato che tra di loro c’è sintonia. La ragazza, però, nel rivelare che cosa prova per lui è stata molto cauta. “È difficile superare alcune cose” ha premesso la concorrente del Grande Fratello che poi ha aggiunto una confessione: “Io ho vissuto delle cose che mi hanno fatto stare male, mi ha fatto male pensare che tu stessi con un’altra persona, ma oggi non nutro più rabbia nei tuoi confronti.” Perla fa riferimento alla loro esperienza a Temptation Island quando Mirko l’ha tradita con la tentatrice Greta Rossetti

Perla e Mirko al Grande Fratello sembrano, quindi, aver trovato un loro equilibrio. Il ragazzo è più certo e sicuro nei suoi sentimenti mentre la giovane è molto più combattuta sul da farsi, per rifiutato di dormire nel letto con Mirko. Questo equilibrio però durerà molto poco perché l’ingresso nella Casa del Grande Fratello di un agguerritissima Greta Rossetti porterà scompiglio.











