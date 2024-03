Perla Vatiero e Mirko Brunetti si sposano?/ “Intanto vogliamo fare i fidanzati”, la risposta della coppia

Perla Vatiero e Mirko Brunetti, matrimonio in vista? Le dichiarazioni della coppia

Perla Vatiero ha vinto il Grande Fratello; un trionfo in parte condiviso con il suo fidanzato Mirko Brunetti, considerando quanto la loro storia d’amore abbia appassionato il pubblico di Canale 5. I fan sono curiosi di sapere se la coppia convoglierà presto a nozze.

Perla e Mirko hanno rilasciato la prima intervista insieme su Chi, in cui hanno dichiarato: “Ora vogliamo un po’ di privacy. Abbiamo tanti mesi da ripercorrere. Il matrimonio con Perla? Mi vedevo sposato con lei anche quattro anni fa, tre anni fa, due anni fa. Intanto vogliamo fare i fidanzati. Anche la convivenza sarà da ragazzi, cercheremo di divertirci, ritrovarci, magari altrove. Non dobbiamo fare lo sbaglio che abbiamo commesso 5 anni fa, quando abbiamo corso troppo.” Nessun matrimonio in vista per ora, ma un futuro insieme radioso.

Perla Vatiero ha battuto Beatrice Luzzi al televoto soffiando la vittoria all’attrice. Un trionfo inaspettato per molti, visto che Luzzi era la favorita a vincere il Grande Fratello. Finito il reality show, l’interprete ha parlato della storia d’amore tra la prima classificata e Mirko.

“Se credo nell’amore tra Perla e Mirko? Non ci credo fino in fondo, penso che si siano riavvicinati perché si sono resi conto che sarebbe stato apprezzato. All’inizio non ero “team Perla” perché credevo a quello che diceva Mirko, cioè di essere innamorato di Greta, e anche negli occhi di Perla ho visto altro. È chiaro che hanno giocato in due e hanno vinto” ha confessato Luzzi al settimanale Chi, che non sembra credere nella loro relazione.

