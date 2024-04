Perla Vatiero e Mirko Brunetti si sposano?/ Lui: “La vedo mano nella mano con me verso l’altare”

Perla Vatiero e Mirko Brunetti dopo il Grande Fratello 2024

Perla Vatiero e Mirko Brunetti, dopo aver vissuto insieme i primi giorni post finale del Grande Fratello 2024, raccontano l’amore ritrovato in un’intervista rilasciata a Casa Chi. Ai microfoni del format social del settimanale Chi condotto da Sophie Codegoni, Perla Vatiero spiega che non si aspettava di vincere ma immaginava di poter arrivare in finale anche se la vittoria è stata inaspettata soprattutto perché ha sfidato nell’ultimo televoto Beatrice Luzzi che è stata sin dall’inizio una concorrente forte. “Oltre alla vittoria, una delle cose più importanti è aver ritrovato Mirko e spero che tutto possa andare avanti e di superare quello che entrambi abbiamo subito sia all’interno che fuori dalla casa“, spiega Perla.

“Il nostro è un legame viscerale ed entrambi non ci siamo mai rassegnati al fatto che il nostro amore sia finito con il falò di Temptation Island che, per me, è terribile”, aggiunge Mirko che svela di non aver mai avuto la possibilità di un confronto con Perla prima di ritrovarla al Grande Fratello 2024.

Mirko Brunetti non si nasconde e ammette di vedere il suo futuro accanto a Perla che, invece, frena sulla convivenza “Per me Perla era ed è la donna della mia vita. L’ho sempre vista così, mano nella mano con me verso l’altare e quello che è successo nessuno se l’aspettava. Diciamo che è stato un brutto sogno”, dice Mirko. “Io sono entrata nella casa per fare il mio percorso e che nessuno avrebbe rifiutato ma sono entrata per farmi riconoscere da lui e per fargli rendere conto della persona che aveva perso”, dice a sua volta Perla che poi aggiunge – “Io sapevo che l’amore tra noi non era finito e continuavo a chiedermi perché non avevamo avuto un confronto ed ora so la risposta ovvero perché sapevamo che rivedendoci sarebbe scattato qualcosa”.

Sul futuro lavorativo che potrebbe anche essere di coppia, Perla spiega: “Dobbiamo trovare i nostri equilibri. Sicuramente l’intenzione è di lavorare insieme perché siamo una coppia e lavorare separati non è positivo perché potrebbe portare dei problemi nella coppia”, dice Perla.













