Perla Vatiero, frecciatina a Greta Rossetti al Grande Fratello 2023/ “Se avessi meno cervello…”

Grande Fratello 2023, Greta Rossetti si “ricrede” su Perla: “Quello che mi ha raccontato Mirko…”

Manca poco alla 24a puntata del Grande Fratello 2023 ed è lecito credere che l’attenzione della diretta sarà nuovamente rivolta a Greta Rossetti – nuova concorrente da pochi giorni – ed a Perla Vatiero, tornata ad essere “vicina” a Mirko Brunetti. L’ex tentatrice non sembra voler tornare sui suoi passi e considera la relazione con il giovane definitivamente conclusa. Dal canto suo, Perla sembra invece andarci con i piedi di piombo ma il clima si fa sempre più rovente.

Perla Vatiero in lacrime al Grande Fratello 2023, sfogo dovuto a Mirko e Greta/ "Non ce la faccio più"

La pagina ufficiale del Grande Fratello 2023, proprio a proposito di Greta Rossetti e Perla Vatiero, riporta importanti aggiornamenti. Le due sono già arrivate a confrontarsi in diverse occasioni anche nel tentativo di smorzare i toni tra loro. In particolare, nell’ultimo dialogo la tentatrice ha ammesso di star conoscendo una ragazza – Perla – diversa da quella descritta da Mirko Brunetti. “Ho conosciuto il racconto che Mirko mi ha fatto di Perla…”.

GRANDE FRATELLO 2023, 24A PUNTATA/ Concorrenti e diretta: Perla e Grecia le preferite del pubblico?

Perla Vatiero “rimprovera” Greta Rossetti per gli interventi sui social

Perla Vatiero – stando alla pagina ufficiale del Grande Fratello 2023 – non si è risparmiata nel chiarimento con Greta Rossetti e, incalzata dalla nuova concorrente, le ha fatto notare una certa superficialità e immaturità relativa ad alcuni comportamenti del passato. Entrando nello specifico, l’ex fidanzata di Mirko Brunetti le ha ricordato i vari interventi social ai quali lei ha evitato di rispondere: “Se io avessi meno cervello, avrei fatto il panico…”.

Ciò che si evince da questo secondo confronto tra Perla Vatiero e Greta Rossetti è che la prima dimostra grande sicurezza, la seconda – dopo gli atteggiamenti di Mirko Brunetti – deve trovare un nuovo equilibrio. In ogni caso, nel merito delle reciproche argomentazioni, gli animi non sembrano poi così infuocati ma spesso al Grande Fratello 2023 basta una miccia per insediare nuove discussioni dettate da malumori celati.

Mirko Brunetti geloso di Greta? "Io non ho detto a Vittorio di provarci con lei!"/ Menozzi sotto accusa al GF

© RIPRODUZIONE RISERVATA