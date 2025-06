Greta Rossetti, Perla Vatiero e l'ex tronsita Francesca Sorrentino pizzicate in compagnia di un noto calciatore su uno yacht a Ibiza

Estate bollente per Perla Vatiero, Greta Rossetti e Francesca Sorrentino. Le tre ragazze, ormai dichiaratamente single, stanno vivendo in spensieratezza la loro estate e al momento sarebbero ad Ibiza a godersi il sole. Ciò che incuriosisce gli appassionati di gossip, tuttavia, non è tanto la location, quanto la compagnia delle tre ragazze. A quanto pare infatti Greta, Perla e Francesca non sarebbero da sole a Ibiza.

Stando a quanto circola sui social, tra foto e stories, le giovani avrebbero trascorso qualche ora su uno yacht in compagnia di un calciatore molto famoso. La stessa barca in cui erano Francesca, Perla e Greta, infatti, è stata ripresa su Instagram dal calciatore della Fiorentina, Michael Folorunsho. Assieme a lui, naturalmente, vi erano anche altri amici. Benché non compaiano foto assieme al gruppo di Perla, il sospetto è lecito.

La vita da single di Perla Vatiero, Greta Rossetti e Francesca Sorrentino: le due ex gieffine e l’ex tronista…

Anche perché in un’altra storia, appare proprio Greta che prende il sole sullo yacht vicino ad un altro ragazzo, la cui identità non è nota. Ebbene, il gossip accende l’estate delle ex gieffine e dell’ex tronista di Uomini e Donne. Felicemente single, si stanno godendo l’estate al meglio.

Oltretutto non più tardi di qualche mese fa era già circolata una voce riguardante le due ex concorrenti del Grande Fratello, Perla e Greta, che non sarebbero nuove alla frequentazione di calciatore. Ebbene, vedremo se in questi giorni ci saranno nuovi indizi sui profili social delle tre ragazze. D’altronde il week end è appena iniziato e potrebbe diventare davvero bollente dal punto di vista del gossip.

