Perla Vatiero: “Greta Rossetti? Incommentabile, è il nulla”/ “Sta con Mirko per tutto quello che…”

Perla Vatiero contro Greta Rossetti

Perla Vatiero, insieme a Greta Rossetti, ha rilasciato un’intervista doppia al settimanale Chi svelando la propria opinione sul rapporto tra Greta e l’ex fidanzato Mirko Brunetti con cui ha avuto un emozionante confronto nel corso della scorsa puntata del Grande Fratello 2023 in attesa di varcare la porta rossa come concorrente. Perla ha ribadito di aver scelto di partecipare a Temptation Island insieme a Mirko perché il rapporto era diventato apatico e monotono. Nel villaggio dell’amore, poi, tutto è cambiato, ma Perla è convinta che l’obiettivo di Greta non sia mai stato quello di portarle via il fidanzato.

Greta Rossetti: "Perla Vatiero? Vuole solo farmi arrabbiare"/ "Credo in un futuro con Mirko e..."

“Non penso che Greta mi abbia portato via Mirko, però, è certo che se non ci fosse stata lei sarebbe tornato a casa con me” – ha spiegato Perla. “Io l’ho amato più di quanto lui abbia amato me perché io ho amato lui e basta, lui amava me e la mia famiglia”, ha aggiunto. In merito al suo ingresso nella casa, inoltre, Perla ha detto: “Non temo il confronto con Mirko. Dieci giorni fa mi sentivo debole, oggi sono molto distaccata. Entrerò per me stessa e anche se c’è Mirko non gli permetterò di condizionare la mia esperienza“.

Claudio Roma "al Grande Fratello 2023 venivo ignorato, è stata dura"/ "Beatrice Luzzi vince su tutti"

Le parole di Perla su Greta

Dopo la fine della lunga ed importante relazione con Perla Vatiero, Mirko Brunetti ha cominciato una storia con Greta Rossetti. Di quest’ultima ha parlato la stessa Perla nel corso dell’intervista rilasciata al settimanale Chi. Perla, così, ha ammesso di non credere totalmente nella storia tra Greta e Mirko.

“Greta è incommentabile, è il nulla è una passante. E’ palese che lei stia con Mirko per tutto quello che c’è intorno. Il problema non è lei, il problema è che lui possa amare una donna tanto diversa da me”, ha detto Perla. “Non l’ho mai presa in giro per la chirurgia, ho detto solo che il mio fidanzato mi ha sempre amato ripetendomi che ero perfetta così. Mi ha criticato perché ho fatto il filler alle labbra e sta con una che ne ha fatto il quadruplo di me“, ha concluso.

Rosy Chin amica dell'ex fidanzata di Letizia Petris "Mi ha fatto male leggere certe cose"/ "Non mi ha detto…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA