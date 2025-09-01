Perla Vatiero è innamorata? L'ex vincitrice del Grande Fratello si confida con i fan su Instagram e fa una rivelazione sorprendente

Perla Vatiero è innamorata? “C’è sicuramente qualcuno che mi piace…“

Perla Vatiero ha ormai da un anno voltato pagina dopo la rottura con l’ex fidanzato Mirko Brunetti, con cui ha inizialmente condiviso l’esperienza a Temptation Island e successivamente al Grande Fratello, per poi lasciarsi. L’ex vincitrice del reality ha chiuso le porte con il passato e si è focalizzata su se stessa, sul suo percorso professionale e personale che l’ha portata a riscoprirsi giorno dopo giorno.

Molti fan sognano ancora un ritorno di fiamma con l’ex Mirko, il quale a sua volta ha voltato pagina con la nuova fidanzata Silvia Ghio, ma anche per Perla il passato è ormai passato. Ma c’è qualcuno ora pronto a farle battere il cuore? È la domanda che una fan le ha rivolto sulle Instagram stories, come riporta il sito Isa e Chia, alla quale l’ex gieffina ha risposto in maniera sorprendente.

“Domanda molto complicata, comunque no, non c’è nessuno che mi ha fatto battere il cuore da innamorarmi e perderci la testa. Che mi piaccia qualcuno sicuramente, è passato quasi un anno…“: parole che lasciano intendere un interesse in corso per una persona, come confermato nelle successive dichiarazioni: “Che mi possa piacere qualcuno assolutamente sì, altrimenti sarei folle. Nonostante il mio essere così complicata, qualcuno c’è che mi piace“.

Perla Vatiero volta pagina dopo l’ex fidanzato Mirko Brunetti

Perla Vatiero ha davvero trovato l’amore dopo la turbolenta rottura con Mirko Brunetti? L’ex vincitrice del Grande Fratello ha così confermato un interesse per una persona, senza però snocciolare ulteriori dettagli. Intanto, però, dopo un anno difficile lasciatosi alle spalle ha ritrovato la giusta serenità, come raccontato nel box di domande su Instagram.

“Ci sono stati tanti momenti in cui ero stanca di fingere di essere felice, di fingere di essere presente. Spesso mi sono ritrovata a desiderare di mollare tutto e dedicarmi del tempo, ma sapevo che non potevo farlo. Era il momento di pensare a me stessa, me lo dovevo“, ha raccontato.

Poi ha aggiunto: “Sapevo che presto sarebbe arrivato il momento in cui avrei avuto tempo per me, per sentirmi finalmente libera dal mio passato. È anche per questo che non ho fatto entrare nessuno nella mia vita: nessuno doveva occupare quel posto, perché quel posto dovevo occuparlo io. Ad oggi, ci sono riuscita. Non è stato facile, ma ne è valsa la pena. Chiunque entrerà nella mia vita farà parte del mio presente, non del mio passato“.