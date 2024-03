Perla Vatiero in finale al Grande Fratello 2024 e Mirko Brunetti piange in diretta/ La reazione del web

Perla Vatiero in finale al Grande Fratello 2024

Perla Vatiero, dopo essere stata una delle protagoniste indiscusse per la storia con Mirko Brunetti, conquista la finale del Grande Fratello 2024. La gieffina salernitana è stata premiata dal pubblico che, dopo averla supportata nei precedenti televoti, ha scelto di continuare a sostenerla nel televoto più importante regalandole la finale di lunedì 25 marzo. Perla ha vinto la sfida al televoto contro Greta Rossetti e, soprattutto, Giuseppe Garibaldi che era considerato uno dei probabili vincitori. Un colpo di scena clamoroso che ha emozionato Mirko Brunetti che ha seguito il tutto in studio.

Mirko che ha avuto la possibilità di avere anche un nuovo confronto con Perla, dopo aver ascoltato l’esito del televoto che ha ufficializzato la presenza di Perla in finale, non è riuscito a trattenere le lacrime emozionandosi in diretta.

La reazione del web alle lacrime di Mirko Brunetti per Perla Vatiero

Perla Vatiero può contare su un grosso fandom che, sin dal suo ingresso in casa, tifa per il ritorno di fiamma con Mirko Brunetti. Nelle ultime settimane, le parole di Mirko per Perla hanno alimentato la speranza dei fan di rivedere i due nuovamente insieme al termine del reality. Le lacrime di Mirko per la finale conquistata da Perla, a detta dei fan, confermerebbe il grande sentimento che Brunetti proverebbe ancora per l’ex fidanzata con cui ha condiviso cinque anni della sua vita.

Ora, i fan attendono con ansia la finale di lunedì 25 marzo e sono sicuri che Perla si giocherà la vittoria con Beatrice Luzzi. Al termine del reality, però, i fan sperano di rivedere ufficialmente Mirko e Perla nuovamente insieme, felici e innamorati.











