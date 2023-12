Perla Vatiero in lacrime al Grande Fratello 2023, sfogo dovuto a Mirko e Greta/ “Non ce la faccio più”

Perla Vatiero crolla in lacrime al Grande Fratello 2023: “Non ce la faccio più“

Perla Vatiero crolla in lacrime al Grande Fratello 2023, insofferente alla situazione venutasi a creare nella Casa. La presenza dell’ex fidanzato Mirko Brunetti e il recente ingresso di Greta Rossetti, che ha chiuso con lui, hanno smosso i sentimenti della ragazza. La quale, alla vista di un lungo confronto in Casa tra Mirko e Greta sul loro rapporto, ormai interrotto, scoppia a piangere in zona beauty, sovraccaricata dallo stress e dalla delusione. “Non ce la faccio più“, confessa amaramente in lacrime a Giuseppe Garibaldi e Letizia Petris, venuti in suo soccorso, come mostra un video condiviso sul sito del reality.

L’ex protagonista di Temptation Island ha sempre mostrato una grande tempra e una determinazione non indifferente. Tuttavia, negli ultimi giorni, ha mostrato le fragilità più nascoste e ha ammesso ai compagni di viaggio: “Non sono di ferro“. Garibaldi le fa notare proprio questo cambiamento: “Sei entrata che eri decisa, che non ti faceva paura niente…“. Tuttavia la situazione venutasi a creare e la convivenza con Greta e Mirko, sotto lo stesso tetto e per un tempo ancora indefinito, l’hanno gettata nello sconforto più totale.

Perla Vatiero, Greta Rossetti e Mirko Brunetti: il triangolo della Casa

Dopo essersi sfogata apertamente e aver asciugato le lacrime, Perla Vatiero viene invitata da Giuseppe Garibaldi e Letizia Petris ad uscire in giardino, per fumare una sigaretta, respirare un po’ di aria fresca e allontanare i pensieri negativi. Il triangolo composto da Perla, Mirko Brunetti e Greta Rossetti è sicuramente al centro delle dinamiche del Grande Fratello 2023 nel corso delle ultime settimane. E anche nella puntata di questa sera Alfonso Signorini affronterà sicuramente lo spinoso argomento, dal confronto tra Mirko e Greta, con quest’ultima che ha chiuso definitivamente con il ragazzo, al faccia a faccia chiarificatore tra la stessa Greta e Perla. Come evolveranno le cose?











