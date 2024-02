Perla Vatiero infrange regolamento al Grande Fratello 2024? (VIDEO)/ Domande vietate: regia stacca audio

Perla Vatiero ha infranto il regolamento al Grande Fratello 2024? Chieste informazioni vietate

Si parla molto in queste di una presunta violazione del regolamento da parte di Perla Vatiero. Una delle regole principali del reality è che i concorrenti non devono ricevere informazioni dall’esterno. Nelle ultime edizioni, però, a causa della lunghissima durata del reality spesso nel corso dei mesi vi è l’ingresso di nuovi inquilini. E dunque parlando con il nuovo arrivato Alessio Falsone la 25enne non è riuscita a trattenersi e gli ha chiesto informazioni sull’esterno.

Nel dettaglio, Perla Vatiero ha infranto il regolamento del Grande Fratello 2024 perché ha chiesto ad Alessio Falsone informazioni sull’esterno. Gli ha chiesto, oltre ad informazioni sulla sua vita e su di lui in generale anche qual è la percezione che la gente ha su di lei e che cosa pensa. Tutto ciò è vietato e per questo la regia è stata costretta a correre ai ripari, sentite le domande della giovane è stato immediatamente staccato l’audio e sono stati mostrati gli altri concorrenti.

Grande Fratello 2024, regia stacca l’audio a Perla Vatiero: violato il regolamento

Non ci sono dubbi sul fatto che Perla Vatiero ha infranto il regolamento del Grande Fratello 2024 chiedendo ad Alessio Falsone: “Di me come parlano?” La regia ha immediatamente staccato l’audio e cambiato inquadratura spostandosi sugli altri concorrenti. Sui social nel frattempo girano dei video sulla scena ed in molti hanno notato l’infrazione e la censura.

Tuttavia è abbastanza scontato anche il fatto che non verranno presi provvedimenti contro Perla Vatiero, quasi certamente gli autori l’avranno rimproverata subito dopo per il suo comportamento ricordandole che è vietato ricevere informazioni dall’esterno almeno che non sia fornite dagli autori stessi o dal conduttore Alfonso Signorini. Non è la prima volta, però, che l’ex volto di Temptation Island commette un’infrazione, in passato ha tolto il microfono parlando con Greta Rossetti.

Ma come perla chiede ad alessio fuori come parlano di lei e il GF censura ? Ma non è fuori regolamento o sbaglio 🤔#GrandeFratello













