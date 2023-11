Perla Vatiero interessata a Vittorio Menozzi al Grande Fratello 2023?/ “E’ proprio un bel ragazzo…”

Grande Fratello 2023: Perla Vatiero elogia Vittorio Menozzi

Al Grande Fratello 2023 stanno per arrivare corpose e succulente novità; prossima all’ingresso nella Casa più spiata d’Italia è Perla Vatiero, ex fidanzata di Mirko Brunetti. La giovane ha visto sfumare la sua relazione con l’attuale concorrente ai tempi di Temptation Island ma ancora oggi, il rapporto tra i due, sembra essere caratterizzato da un affetto reciproco. In ogni caso, ancor prima di varcare la soglia della porta rossa, Perla Vatiero sembra avere già le idee chiare su alcuni protagonisti del reality.

A mettere in evidenza il suo pensiero prima di entrare al Grande Fratello 2023 ci ha pensato la stessa Perla Vatiero in un’intervista rilasciata al settimanale Chi. In attesa del possibile ingresso nella Casa questa sera – laddove il Covid sia stato debellato – la giovane ha dato alcune preferenze rispetto ad alcuni protagonisti del reality condotto da Alfonso Signorini. “Chi mi piace tra i concorrenti? L’unico molto carino tra i maschi nella Casa è Vittorio, è proprio un bel ragazzo; mi piace la sua timidezza e ha detto che fa fatica ad amare e a mettere qualcuno davanti a se stesso e questo lo fa soffrire…”.

Perla Vatiero e il possibile confronto con Mirko Brunetti: “Non influenzerà il mio percorso…”

Come riporta Biccy, Perla Vatiero – nell’intervista rilasciata al settimanale Chi – non si è fermata unicamente al pensiero su Vittorio Menozzi. “Mi piace Anita, è molto schietta; Beatrice è una grande donna, mi rivedo in lei a livello caratteriale, provo simpatia e dolcezza per Angelica”. In vista dell’eventuale ingresso al Grande Fratello 2023, la giovane è ben consapevole dei possibili scontri che potrebbero nascere all’interno della Casa più spiata d’Italia: “Potrei scontrarmi con Varrese, sembra tanto strategico”.

Chiaramente, una volta entrata al Grande Fratello 2023 Perla Vatiero dovrà fare i conti anche con la vicinanza a Mirko Brunetti. Il concorrente è attualmente legato a Greta Rossetti, l’ex tentatrice conosciuta proprio nel corso dell’esperienza a Temptation Island. “Entrerò in casa prossimamente ma non tempo il confronto con Mirko; dieci giorni fa mi sentivo debole. Oggi invece, dopo tutto quello che ho accumulato, sono molto distaccata. Entrerò per me stessa, anche se c’è Mirko non gli permetterò di condizionare la mia esperienza”.











