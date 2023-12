Perla Vatiero “Mirko Brunetti? Quello che penso non lo sa nessuno”/ Lui “Ho tanti rimpianti…”

La lettera di Perla Vatiero è arrivata al suo legittimo destinatario. Mirko Brunetti, tornato nella Casa del Grande Fratello per un confronto con Greta Rossetti, ha avuto modo di prenderla e portarla via con sé. Ma il momento più emozionante è stato quello della clip in cui ha risentito le parole dell’ex Perla, la quale ha avuto modo di pensarlo in questi giorni. «In questo momento è solo, non ha né Greta né me», ha detto in confessionale Perla, preoccupata per come possa affrontare questa fase Mirko.

«Può far parte del mio futuro? Non riesco a darmi una risposta». Nella lettera Perla Vatiero ha confessato di avere tante cose da dirgli. «Mi manchi, ogni cosa andrà al posto giusto», ha concluso nella lettera. «Quello che penso non lo sa nessuno», si è poi lasciata scappare. Parole che hanno colpito Mirko Brunetti, che ha seguito la clip in lacrime.

Perla Vatiero e Mirko Brunetti, un incontro tra le lacrime

«Per fortuna ho la mia famiglia vicino, quindi sono solo fino ad un certo punto. Ma forse è anche meglio per me, perché ho bisogno di stare così», racconta Mirko Brunetti al Grande Fratello. «Conosco la situazione. So che per lui è dura, molto più di me, perché io quando rientro a casa non sono sola», risponde Perla Vatiero, che si lascia poi andare ad una dichiarazione. «Gli vorrò sempre bene, è stato il secondo uomo più importante della mia vita dopo mio padre». Anche la giovane si è lasciata andare alle lacrime, che si sono moltiplicate quando l’ex fidanzato ha spiegato di non aver fatto neppure l’albero quest’anno.

Un momento a dir poco emozionante, che spinge i fan dei due ragazzi a sperare in un loro ritorno in futuro… I due si sono ritrovati e si sono stretti in un abbraccio. «Ho tante cose da ripulire dentro, ho tanti rimpianti, ma se penso a come stavamo e a come stiamo ora…», ha detto Mirko Brunetti, consigliando a Perla Vatiero di tirar fuori la sua personalità e la sua storia. Lei lo ha incalzato: «Ti manco? Puoi dirmelo se ti manco».











