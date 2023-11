Perla Vatiero: “Non so se Mirko può far parte del mio futuro…”/ Signorini colpito: “Voglio abbracciarti!”

Grande Fratello 2023: Perla Vatiero e Mirko Brunetti tra “muri” e paure

Le prime dinamiche della 22a puntata del Grande Fratello 2023 sono state dominate dal “triangolo” tra Mirko Brunetti, Perla Vatiero e Greta Rossetti. Clip, discussioni, pareri contrastanti e chi più ne ha più ne metta; il vero momento più atteso era però l’arrivo dell’ex tentatrice per un confronto dall’esito e dai contenuti tutti da scoprire.

Prima che Perla Vatiero arrivasse al faccia a faccia con Greta Rossetti nel merito del rapporto con Mirko Brunetti al Grande Fratello 2023, la giovane ha avuto modo di confrontarsi in studio con Alfonso Signorini sulla consistenza dei suoi sentimenti tra passato e presente. “E’ difficile non vedere amore…”, ha asserito il conduttore mentre la concorrente con voce rotta dal pianto ha replicato: “Ci sono cose che forse non voglio vedere o magari voglio proteggermi un po’…”.

Perla Vatiero si emoziona in studio, Alfonso Signorini si sbilancia: “Quanto sei bella!”

Una volta superato l’impasse emotivo, Perla Vatiero ha trovato le parole giuste per descrivere il suo attuale rapporto con Mirko Brunetti parlando con Alfonso Signorini. “Premetto che la rottura mi ha dato tanta sofferenza e quindi ad oggi è come se non vedessi nulla e l’unica che conta sono io, perché me lo devo. Così come voglio godermi al meglio la Casa per mettermi in gioco. Sicuramente tante cose sue a me fanno capire tanto, perchè mi arrivano…”. La giovane ha poi aggiunto: “Se ho un po’ paura a crederci di nuovo? Al momento non ci credo proprio Alfonso, ti dico la verità. Dopo quello che ho passato all’interno della relazione, ma entrambi, non è facile magari aprirsi e spostare un po’ il muro. In questo momento faccio tanta fatica, non so se è la persona che può far parte del mio futuro”.

Proseguendo nel discorso, Alfonso Signorini ha insistito sulla luce negli occhi osservata in Perla Vatiero quando ancora oggi guarda Mirko Brunetti al Grande Fratello 2023. “Quando lo guardo cosa sento? In realtà ultimamente sto notando che lui mi cerca tanto e io sono molto più fredda… Cerco solo di avere un approccio in amicizia quando so che lui può avere bisogno di me, in altre circostanze ci sta che io lo eviti”. La concorrente ha chiuso così il discorso e, a gran sorpresa, Alfonso Signorini si è sbilanciato in preda all’emozione. “So che non si può fare, ma io voglio abbracciarti! Che bella che sei…”. Il conduttore sembra dunque aver apprezzato la trasparenza della giovane nel parlare dei suoi sentimenti, sfociando quasi nella commozione.











