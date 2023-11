Perla Vatiero nuova concorrente del Grande Fratello 2023?/ Signorini: “Lunedì ci sarà una sorpresa che…”

Perla Vatiero concorrente del Grande Fratello 2023?

L’ingresso di Mirko Brunetti nella casa del Grande Fratello 2023 ha creato nuove dinamiche che hanno portato Greta Rossetti, l’ex tentatrice di Temptation island 2023 con cui ha iniziato una relazione dopo la fine della storia con la fidanzata Perla Vatiero, ad entrare nella casa per un doppio confronto, compreso quello con Angelica, la concorrente del reality che ha instaurato un feeling speciale con Mirko. Protagonista indiretta di tutta la situazione è Perla Vatiero che, attraverso una lettera inviata al Grande Fratello, ha ammesso che Mirko sarà sempre una persona speciale.

Il nome di Perla è così diventato virale sul web dove, tantissimi utenti chiedono a gran voce di farla entrare come concorrente all’interno della casa. A tal proposito, Alfonso Signorini, nel corso della 18esima puntata del reality, si è lasciato andare ad una rivelazione. “E a proposito di Perla vi posso già dire che lunedì ci sarà una grossa sorpresa che la riguarda“, le parole del conduttore.

Le parole di Perla Vatiero

Perla Vatiero, dunque, nella prossima puntata del Grande Fratello 2023, in onda lunedì 13 novembre, varcherà la porta rossa come concorrente? In una diretta fatta su Tik Tok lunedì scorso, parlando del reality, Perla aveva detto: “Io voglio pubblicità? Non penso proprio, infatti ho rifiutato due confronti. La differenza tra me e altri è che ho detto di no, perché sarebbero stati confronti inutili. Se entrerò nella casa? Ragazzi io non ne so davvero nulla di questo”.

Poi, come riporta Biccy, aveva aggiunto: “Se farei mai la gieffina? Ho detto di no al confronto, ma altra storia è per fare la concorrente, quello è un discorso diverso. Intanto vi dico che le ragazze mi piacciono molto. Credo siano tanto intelligenti e simpatiche. Sì ho visto che alcune di loro hanno detto di essere dalla mia parte. Ho visto anche quello che ha detto Greta ad Angelica. Direi molto meglio ciò che ha detto Riccardo, ha usato delle parole davvero belle”.

