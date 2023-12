Perla Vatiero piange disperata dopo l’ingresso di Greta Rossetti/ Il web è dalla sua parte: “Forza!”

Perla Vatiero in crisi dopo l’ingresso di Greta al GF: ecco cosa è successo

Ieri sera, Greta Rossetti ha fatto il suo ingresso nella casa del Grande Fratello. L’ex tentatrice ha voluto un confronto con Mirko Brunetti e Perla Vatiero, spiegando il motivo per cui ha lasciato in diretta il concorrente: “Sono venuta qua per due motivi. Il primo è perché l’altra volta ci siamo lasciati in malo modo e lo sai che non mi piace. Io ti ho amato veramente anche se ad oggi non ci credi.”

Una volta conclusa la puntata, però, a farne le spese è stata proprio Vatiero che è scoppiata in un pianto inconsolabile. A cercare di tirarla su di morale Letizia Petris: “Lo so, è la cosa peggiore che poteva capitare. Sarei ipocrita a dirti il contrario. Piangi e butta fuori. Butta fuori tutto tutto ciò che hai dentro. Però ricordati il tuo obiettivo in questo momento. Sei una donna… Te l’ho già detto. Devi ricordarti la tua forza e la tua maturità, Perla”.

Greta Rossetti entra al GF, ma Mirko sceglie Perla: “Ama lei”

Durante l’ultima diretta, Greta ha fatto il suo ingresso al Grande Fratello come concorrente ufficiale. Ma come sono andate le dinamiche della puntata? Dapprima Alfonso Signorini ha chiesto a Mirko Brunetti di scegliere chi, tra Greta e Perla Vatiero, dovesse rimanere nella casa.

Dopo pochi istanti di titubanza il concorrente ha deciso che a continuare il percorso nel reality show sarebbe stata Vatiero: “Non me l’aspettavo. Ha scelto lei perché è innamorato di lei. Lo ammettesse!”. Mirko però replica: “Non è una scelta d’amore”. Il conduttore ha, dunque, invitato l’ex tentatrice ad uscire dalla casa ma successivamente ha svelato fosse tutto un brutto scherzo per Mirko.

