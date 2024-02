Perla Vatiero, ritorno di fiamma con Mirko Brunetti dopo il Grande Fratello 2023/ “Penso che lui…”

Perla Vatiero ama ancora Mirko Brunetti? Parole speciali al Grande Fratello 2023

Il legame tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti non sembra ancora essersi spezzato al Grande Fratello 2023. Nelle scorse ore la gieffina campana si è espressa sull’ex fidanzato, tornando a parlare dell’affetto che nutre nei suoi confronti. La ragazza pensa al suo rapporto con l’ex fidanzato Mirko Brunetti e all’equilibrio che sono riusciti a incontrare grazie al loro percorso all’interno del Grande Fratello 2023. Perla, mostrandosi molto pensierosa, racconta che oggi è riuscita ad acquisire nuove consapevolezze: se in passato dava più ascolto al suo cuore, oggi sente il bisogno di essere più razionale. “Oggi devo ascoltare cuore e testa, entrambi devono camminare sulla stessa linea, devo vivere delle cose fuori e capire come mi sento”.

Perla Vatiero, nel corso della sua riflessione, ammette di essere riuscita a mettere via la rabbia che ha provato nei mesi passati, “Se dovessi prendere una scelta adesso è perché so che sono riuscita ad andare oltre”. Oggi il rapporto con Mirko Brunetti è decisamente molto più sereno e l’inquilina riconosce in lui una figura centrale, “Per me la mia famiglia è lui” ha proseguito la ragazza ammettendo a Letizia Petris il legame che la unisce ancora all’ex fidanzato.

Grande Fratello 2023, Perla Vatiero non vede un altro uomo al suo fianco

Sempre nel corso del suo intervento al Grande Fratello 2023 Perla Vatiero si è espressa ancora su Mirko Brunetti, spendendo parole molto importanti nei suoi confronti. “Se io dovessi dire basta è perché significa che sono andata oltre e che penso ad una vita nuova penso a un percorso nuovo e a delle persone nuove e diverse. A me fa paura pensare se io non dovessi riuscire a superare certe cose. Poi può essere tutto, può capitare che esco e capisco di non provare più nulla. Come se questa magia d’amore finisse”.

Sempre riguardo all’amore passato con Mirko Brunetti, Perla Vatiero ha poi speso parole molto importanti: “Cosa voglio ora? Fondamentalmente io adesso ho capito che ora non riesco a vedere un’altra persona che potrebbe essere il padre dei miei figli. Per me la mia famiglia è lui! A me fa del male pensare che un giorno potrei pensare di non provare più nulla”. Possibile dunque che al confronto andato in scena lunedì scorso al Grande Fratello 2023 possa far seguito un’altra chiacchierata tra i due ex partecipanti di Temptation Island.











