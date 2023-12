Perla Vatiero scopre che Mirko Brunetti voleva un figlio da Greta Rossetti e attacca lei/ “Non doveva dirlo”

Grande Fratello 2024: Perla Vatiero scopre le dichiarazioni di Greta Rossetti e difende Mirko Brunetti

Il cross over tra Temptation Island ed il Grande Fratello continua anche con l’uscita di Mirko Brunetti. Il triangolo con Perla Vatiero e Greta Rossetti, infatti, è stato protagonista nella puntata. Mirko è rientrato in casa per chiarirsi con Perla ma prima di uscire ha voluto fare delle precisioni in merito alle dichiarazioni dell’ex tentatrice di Temptation Island. Quest’ultima, infatti, aveva rivelato che Mirko volesse un figlio da lei subito dopo l’essersi messi insieme: “Lui mi diceva cose molto importanti. Tipo ‘andiamo a convivere così ti dimostro che sei la donna della mia vita’. Poi anche ‘io farei un figlio adesso con te’. Ragazzi è vero e lo giuro su chi ho di più caro, perché è accaduto”

Giuseppe e Anita Olivieri eludono i microfoni, confessioni choc/ "Ha una tresca con un autore del GF"

Mirko Brunetti, quindi, durante la puntata di ieri del Grande Fratello 2024 ha smentito: “Non è vero che ho detto a Greta di volere un figlio, c’è stato un momento in cui abbiamo avuto paura potesse succedere, mi sarei preso la mia responsabilità ma da qui a dire che volevo un figlio ce ne passa”. E poco dopo a smentire se stessa è intervenuta Greta: “Io non ho mai detto che volevamo un figlio! Io ho detto che avevamo dei progetti futuri importanti.” Sentite entrambi le versioni dopo la puntata Perla Vatiero si è espressa difendendo a spada tratta l’ex fidanzato: “Mirko ha detto che magari hanno rischiato, come può succedere a una coppia. Giusto? Il rischio può capitare. Ah, Greta ha detto che lui voleva figlio? Ma proprio lei ha messo in mezzo sta cosa? L’ha tirato fuori proprio lei qui dentro? Io quello non mi spiego è cosa gli è passato a lui per la testa.”

Beatrice Luzzi vuole abbandonare il Grande Fratello: "Ecco perché non posso restare"/ Fiordaliso interviene

Mirko Brunetti difeso da Perla Vatiero al Grande Fratello 2024: “Greta Rossetti non doveva dirlo”

Dopo la puntata di ieri del Grande Fratello 2024 Perla Vatiero ha le idee chiare su da che parte stare. Per l’ex volto di Temptation Island Greta Rossetti ha sbagliato, prima ha confessato di avere delle rivelazioni pesanti ed importanti da fare contro Mirko Brunetti che non avrebbe fatto per non metterlo in cattiva, poi ha lanciato la bomba ed infine ha ritrattato in puntata. Atteggiamento che non piaciuto per niente a Perla: “Nei confronti di lei, cosa gli è passato per la testa. Anche sta cosa del figlio e non del figlio, ma dai ragazzi. E se Mirko ha detto questa cosa come battuta lei non doveva ripeterla qui dentro in questo contesto. Non aveva senso che lei lo dicesse.”

Sara Ricci, lite con la costumista del Grande Fratello?/ Letizia accusa, lei replica: "Non sono abituata a…"

Perla Vatiero ha difeso Mirko Brunetti. Durante la convivenza all’interno della Casa del Grande Fratello 2024 i due ex fidanzati hanno appianato i dissapori instaurando un bel legame. Il ragazzo, però, si è sempre detto confuso sui suoi sentimenti ed ieri durante un confronto ha chiarito che per l’ex fidanzata prova dell’affetto ma nulla di più. Smentito il ritorno di fiamma, dunque, entrambi sono pronti a voltare pagina.











© RIPRODUZIONE RISERVATA