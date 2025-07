Perla Vatiero starebbe scrivendo un libro sulla sua vita ma sarebbe stata diffidata dal suo ex fidanzato Mirko Brunetti: cosa sta succedendo tra i due?

Poco più di un anno fa, Perla Vatiero e Mirko Brunetti diventavano una coppia popolarissima della TV italiana. La loro partecipazione prima a Temptation Island e poi al Grande Fratello li consolidava come personaggi televisivi, al punto tale che Perla è poi riuscita a vincere il reality di Canale 5, battendo anche la favorita Beatrice Luzzi. La loro storia d’amore, insomma, ha catalizzato l’attenzione, appassionando il pubblico, una storia che tuttavia da tempo è ormai finita.

E se Mirko sembra aver ritrovato l’amore con un’altra ragazza, Perla è ancora single, ma ha deciso di focalizzare le sue energie su un progetto ambizioso e inaspettato: scrivere un libro. Vatiero vuole così raccontare la sua vita, ovviamente puntando anche sulla relazione con Mirko, avendo fatto parte della sua vita per molti anni. Peccato che, a quanto pare, lui non sia d’accordo.

Cos’è accaduto tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti dopo la rottura?

Stando all’indiscrezione lanciata da Deianira Marzano, Mirko Brunetti avrebbe addirittura diffidato la sua ex fidanzata Perla Vatiero, impedendole in questo modo di parlare di lui e della loro relazione. “Ragazzi, lo sapete che Perla sta scrivendo un diario sulla sua vita? E udite udite: Mirko l’ha diffidata per non farsi nominare!”, scrive l’esperta di gossip, che lancia infine una stoccata: “Ma manco fosse Damante, dai! Se non hai niente da nascondere, perché la diffidi’”, si chiede Marzano, così come molti altri di fronte allo scoop. Chiaro che stiamo parlando di voci, nulla di certo. Non sappiamo cosa sia accaduto tra i due ex fidanzati, né perché Mirko avrebbe dovuto fare una mossa simile. Non resta che attendere i prossimi aggiornamenti, magari proprio dai diretti interessati.