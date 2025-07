Perla Vatiero chiarisce il senso delle sue parole estrapolate dall’audio portato alla luce da Fabrizio Corona: “La verità su Temptation Island”.

Dopo il polverone alzato su Temptation Island dall’intervento a gamba tesa di Fabrizio Corona nel suo ‘Falsissimo’, come prevedibile arriva il parere dei diretti interessati. Il re dei paparazzi, nel suo format, ha sollevato dubbi e interrogativi sulla veridicità delle dinamiche che caratterizzano il reality condotto da Filippo Bisciglia; tesi argomentate e a suo dire avvalorate dal parere di alcuni ex protagonisti come Perla Vatiero, con tanto di audio ‘compromettente’. Quest’ultima – come racconta Coming Soon – ha deciso di intervenire sulla vicenda dopo la diffusione della sua chiacchierata con Corona che a suo dire sarebbe stata estrapolata da un contesto più ampio.

Perché Temptation Island ci piace così tanto? La spiegazione della piscologa/ Chi si lascia? Il pronostico

“Quel piccolo frammento può essere facilmente frainteso; mi sono state fatte delle domande sui programmi a cui ho partecipato e ho risposto con sincerità”, queste le parole di Perla Vatiero sui social a proposito dell’audio fatto ascoltare da Fabrizio Corona a Falsissimo e che sembra minare la veridicità di ciò che riguarda le dinamiche di Temptation Island. L’ex gieffina ha dunque sottolineato come quelle frasi siano state travisate in quanto decontestualizzate da una conversazione più ampia e scandita anche da altre argomentazioni.

Quali coppie di Temptation Island 2025 si sono lasciate nell'ultima puntata?/ Spoiler e segnalazioni

Perla Vatiero, dietrofront o parole travisate? L’ex di Temptation Island rompe il silenzio sulla telefonata con Fabrizio Corona

Le parole di Perla Vatiero non sembrano un dietrofront, bensì il tentativo di dare un senso diverso da quello veicolato da Fabrizio Corona rispetto al suo background in termini di reality. “Il mio percorso è stato vero, reale; nessuno mi ha mai detto cosa dovevo o non dovevo fare…”, queste le parole dell’ex volto di Temptation Island – come riporta Coming Soon – che ha anche aggiunto: “Anche il mio ex fidanzato Mirko Brunetti ha affrontato tutto in piena sincerità”.

Temptation Island, Alfonso D’Apice asfalta Lino Giuliano e Perla Vatiero/ “Dovreste solo dire grazie!”

Con il suo intervento, Perla Vatiero sembra dissociarsi dal messaggio secondo il quale ciò che osserviamo con coinvolgimento a Temptation Island sia in realtà frutto di un copione creato ad arte con il consapevole coinvolgimento dei protagonisti. “La redazione non viene a dirti ‘il tuo fidanzato sta piangendo’ perchè, se lo facesse, rischierebbe di alterare il tuo percorso” – spiegava L’ex gieffina nell’audio pubblicato da Fabrizio Corona a Falsissimo – “Lì sei chiamato a vivere tutto con più forza, a prendere decisioni che nella vita di tutti i giorni forse non avresti il coraggio di affrontare”.