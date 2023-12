Perla Vatiero spiazza, la rivelazione al Grande Fratello/ “Per me Mirko Brunetti è il padre dei miei figli”

Perla Vatiero si sbilancia su Mirko Brunetti al Grande Fratello 2023

Il riavvicinamento tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero al Grande Fratello 2023 è sempre più evidente. Dopo la rottura post Temptation Island e la relazione avviata dal ragazzo con Greta Rossetti, poi naufragata, i due ex fidanzati si sono ritrovati a convivere sotto lo stesso tetto di Cinecittà, in veste di concorrenti del reality. Un’occasione d’oro, per loro, per ricucire il rapporto e chiarire tutto quello che non è stato chiarito in seguito al loro amaro addio. E anche i loro fan, che hanno affettuosamente ribattezzato la coppia come ‘i Perletti’, sognano un ritorno di fiamma.

Sinora sono stati tantissimi gli indizi che hanno lasciato intendere un riavvicinamento tra Mirko e Perla, spesso complici nel loft di Cinecittà tra chiacchierate e abbracci intimi. Ora, però, arriva un colpo di scena da parte della Vatiero che, confidandosi con Letizia Petris in privato, si è lasciata andare ad una dichiarazione sorprendente.

Perla Vatiero: “Per me Mirko Brunetti è il padre dei miei figli“

Perla Vatiero, come mostra un video condiviso dalla pagina Instagram mondodelreality, svela di essere ancora legatissima a Mirko Brunetti, al punto da confessare: “Nei confronti miei, nei confronti dell’amore, di determinate cose, per me lui è il padre dei miei figli. Però purtroppo accetto che ad oggi quella cosa è successa“. Una presa di coscienza importante per la concorrente del Grande Fratello 2023, consapevole che c’è ancora un legame preziosissimo che la unisce all’ex fidanzato.

Pensarlo come il padre dei suoi figli è una dichiarazione non da poco, pur consapevole che, ad oggi, il loro è solo un rapporto di amicizia, anche se in molti sperano possa ritornare l’amore di un tempo. Come evolverà il loro rapporto nei prossimi giorni e, soprattutto, dopo l’ingresso di Greta Rossetti in qualità di concorrente ufficiale a partire dalla puntata di domani sera? Il triangolo amoroso firmato Tempation Island si sposta ora nella Casa di Cinecittà, pronto a regalare al pubblico nuove emozioni e colpi di scena.

