Perla Vatiero stronca Greta Rossetti al Grande Fratello 2023/ “Se volessi la potrei umiliare, ma…”

Grande Fratello 2023: Perla, Mirko e Greta questa sera a confronto

Questa sera va in onda una nuova puntata del Grande Fratello 2023 e sono numerosissimi i temi scottanti che Alfonso Signorini affronterà in diretta. Uno di questi riguarda sicuramente l’affaire sentimentale del momento, che da giorni sta tenendo banco dentro e fuori le mura della Casa di Cinecittà: il triangolo amoroso composto da Mirko Brunetti, Perla Vatiero e Greta Rossetti. I primi due, ora coinquilini nel loft del reality, si sono decisamente riavvicinati nell’ultimo periodo, chiarendo il proprio rapporto dopo la rottura a Temptation Island e dimostrando la complicità di un tempo.

Greta Rossetti, dall’altra parte, è pronta a far sentire la propria voce dopo settimane di distacco da Mirko Brunetti. L’ex tentatrice infatti, stando alle anticipazioni della puntata di questa sera, raggiungerà lo studio del programma per un confronto di fuoco non solo con Mirko, ma anche con Perla. Tantissimi i nodi da sciogliere e le questioni in sospeso da risolvere, soprattutto per Mirko e Greta: la natura del loro rapporto è ora decisamente complicata da decifrare, dopo il riavvicinamento di lui all’ex fidanzata.

Perla Vatiero su Greta Rossetti: “Se volessi la umilierei, ma…“

Intanto, in attesa di un possibile confronto con Greta Rossetti al Grande Fratello 2023, Perla Vatiero ne parla in camera da letto con alcuni compagni di viaggio. La ragazza è decisa a far valere il proprio pensiero, laddove si trovasse di fronte proprio la “rivale”, senza però eccedere nella mancanza di rispetto. “Se volessi, la potrei umiliare davanti a tutta Italia, ma non lo farei mai“, confessa, come mostra un video circolante su X. “Mi difendo ma da donna rispettosa, mai abbassarsi ai livelli ignoranti“, aggiunge.

La Vatiero sembra dunque piuttosto pronta ad un faccia a faccia con la Rossetti, convinta di poter far valere le proprie opinioni. Il triangolo amoroso che sta dominando queste settimane del reality si fa sempre più acceso, e dal confronto di questa sera arriveranno sicuramente nuovi colpi di scena.

“se potessi la umilierei davanti tutt’italia ma non lo farei mai” PERLINA ON FIRE#perletti

pic.twitter.com/PKesMsx8mP — A| perletti era⭐️ (@ladieffe) November 27, 2023













