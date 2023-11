Perla Vatiero va a dormire nel letto di Mirko al Grande Fratello/ Video, Letizia: “Ecco cos’è accaduto”

Perla Vatiero e Mirko Brunetti sempre più vicini al Grande Fratello 2023

Nuovi avvicinamenti tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti nella Casa del Grande Fratello 2023. La situazione tra i due ex fidanzati si fa sempre più complicata e anco più lo sarà a partire da sabato 2 dicembre, quando in Casa farà il suo ingresso anche Greta Rossetti, l’altra (ormai) ex di Mirko. Intanto in questi giorni insieme sotto lo stesso tetto Mirko e Perla sembrano aver fatto chiarezza su molti aspetti del loro rapporto e della loro rottura, ritrovando quel feeling perso mesi fa.

Filippo Bisciglia nuovo concorrente al Grande Fratello? Indiscrezione bomba/ Contattata anche Pamela Camassa

Molti però sperano e attendono il ritorno di fiamma, cosa che se inizialmente sembrava difficile, ormai appare quasi certo. E quanto accaduto questa notte è un ulteriore indizio che Mirko e Perla provano ancora forti sentimenti l’uno per l’altra.

Perla Vatiero lascia il suo letto per andare in quello di Mirko Brunetti: il racconto di Letizia Petris

A svelare cos’è accaduto questa notte è stata Letizia Petris. Intenta a fare colazione con Giuseppe Garibaldi e Massimiliano Varrese, Letizia ha raccontato una mossa sospetta fatta da Perla poco dopo essersi messa a letto. “Erano le 2 di notte quando mi sono messa a letto… – ha esordito Letizia – Ho salutato Mirko da lontano, perché noi ci vediamo dallo specchio, poi mi sono addormentata 20 minuti dopo. Ho però riaperto gli occhi e mi sono accorta che Perla ha lasciato il suo letto per andare in quello di Mirko”. Perla, secondo il racconto di Letizia, sarebbe dunque rimasta nel letto con Mirko. Cosa sia accaduto dopo al momento rimane un mistero, anche se appare ormai certo che al ritorno di fiamma tra i due manchi davvero pochissimo. Come influirà l’arrivo di Greta nella Casa in questo riavvicinamento?

Perla Vatiero e Mirko Brunetti, primo aereo insieme al Grande Fratello 2023/ Ecco il messaggio dei fan

“ho visto perla che uscita dal suo letto ed è andata nel suo” MA PERLAAA#perletti pic.twitter.com/kFL8qfMQcL — fra (@__france__sca__) November 29, 2023













© RIPRODUZIONE RISERVATA