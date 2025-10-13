Immigrazione, Lega propone il permesso di soggiorno a punti anche per under 16: cosa prevede e come funziona. Salvini punta a stretta per ricongiungimenti

Permesso di soggiorno a punti anche per gli under 16: la proposta di legge della Lega è di modificare il sistema dei permessi di soggiorno per stranieri in Italia, introducendo un nuovo strumento che, in realtà, è già noto. L’idea centrale è quella di lanciare una sorta di patente a punti, affinché chi segue corsi di integrazione e non commette reati possa aumentare il proprio punteggio, mentre chi non rispetta le regole lo perda, fino ad arrivare, in caso di azzeramento, alla revoca del permesso di soggiorno e all’espulsione.

Ne parla Il Messaggero, spiegando che questo tipo di sistema era già stato previsto nel 2009 con la cosiddetta “legge sicurezza”, voluta da Roberto Maroni della Lega, all’epoca ministro dell’Interno.

Si chiamava “patto di integrazione” e attribuiva allo straniero 16 crediti, che potevano salire a 30 in due anni, frequentando corsi di lingua italiana e di educazione civica, ma anche partecipando alla vita economica del Paese.

Violando gli obblighi e perdendo punti, si rischiava la revoca del permesso e, di conseguenza, anche l’espulsione. Questo sistema, però, non ha mai funzionato davvero, sia per motivi pratici sia per motivi economici.

IL NUOVO PERMESSO DI SOGGIORNO A PUNTI SECONDO LA LEGA

Ora la Lega vuole rimettere mano proprio a quel meccanismo, aggiornandolo ed estendendolo, in primis coinvolgendo anche i minorenni dai 14 anni in su, mentre prima valeva solo dai 16 ai 65 anni. Per la Lega, ciò è necessario in virtù della crescita della criminalità minorile e delle cosiddette baby gang; dunque, l’attuale modello di integrazione, secondo il Carroccio, non funziona.

La proposta leghista prevede anche l’applicazione del permesso di soggiorno a punti per chi arriva nel nostro Paese per ricongiungimento familiare, quindi non solo per chi vi entra per la prima volta. Si tratta di un sistema che premia chi vuole integrarsi e prevede regole più dure per chi non le rispetta; tuttavia, per funzionare davvero, deve prevedere servizi concreti a sostegno dell’integrazione, come corsi di lingua e supporto educativo.

Attualmente quella della Lega è una proposta di legge in fase di preparazione: un dossier di cui si sta occupando il sottosegretario all’Interno Nicola Molteni. Potrebbe diventare una legge autonoma o confluire in un decreto-legge, se non in un emendamento a un provvedimento già esistente.

In ogni caso, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi è al corrente della proposta della Lega, che mira anche a limitare i ricongiungimenti familiari, circoscrivendo la platea, nonostante esista una direttiva europea che regola questo aspetto. Secondo il Carroccio, però, in Italia tale direttiva viene applicata in maniera troppo estensiva, e quindi vi sarebbero margini per intervenire e restringere la platea.