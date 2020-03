Permette? Alberto Sordi, Rai 1 / Il film sul grande attore romano (24 marzo)

Il cast guidato da Edoardo Pesce

Permette? Alberto Sordi è il film che Luca Manfredi ha realizzato in onore del grande attore romano e che Rai 1 trasmetterà nella prima serata di oggi, martedì 24 marzo 2020. Il protagonista è Edoardo Pesce, che vedremo nei panni di Sordi, mentre il cast è composto da Pia Lanciotti, interprete di Andreina Pagnani, Martina Galletta nel ruolo di Giulietta Masina, e Alberto Paradossi in quello di Federico Fellini. Al loro fianco troviamo inoltre Francesco Foti, che presterà il volto a Vittorio De Sica, mentre Lillo Petrolo sarà Aldo Fabrizi. Per quanto riguarda la famiglia dell’artista, Paola Tiziana Cruciani sarà la madre di Albertone, Maria Righetti, mentre Paolo Giangrasso e Michela Giraud saranno il fratello Giuseppe e la sorella dell’attore, Aurelia. Infine Giorgio Colangeli rivestirà i panni del padre Pietro Sordi. La produzione invece vede la collaborazione di Rai Fiction e Ocean Productions, per una pellicola che vuole omaggiare il talento e l’umanità di Sordi.

Permette? Alberto Sordi, la trama del film

La trama di Permette? Alberto Sordi si concentra sui vent’anni che occorreranno all’artista per scrollarsi di dosso la polvere di attore in erba e diventare il grande artista rinomato a livello nazionale e non solo. In particolare seguiremo i suoi panni lunto gli anni della gioventù, quando la sua passione per lo spettacolo lo spingerà presto a partire per Milano per frequentare i corsi dell’Accademia di Recitazione dei Filodrammatici. Una scuola da cui tuttavia verrà espulso a causa della sua parlata romana. Tornato nella sua città, l’artista riesce a farsi notare grazie al doppiaggio di Oliver Hardy, che gli aprirà le porte del Varietà e poi della Radio, dove si farà conoscere con il personaggio di Mario Pio. Sono anni intensi per Sordi, anche dal punto di vista delle amicizie. Dopo aver conosciuto il giovane attore Federico Fellini, entrerà a far parte del cast del film Lo Sceicco Bianco e poi I Vitelloni. Dal punto di vista della vita privata, assisteremo invece alle scintille nate con Andreina Pagnani, attrice e doppiatrice. Il tutto mentre Albertone, forte della sua tenacia, seguirà la strada dorata del cinema e della tv italiana, grazie al trionfo registrato con il film Americano a Roma diretto da Nando Moriconi.



