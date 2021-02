Peroni, scherzo a Ciupilan / Sgancia una puzza sul suo cuscino, lui: “lo spacco”

Simone Peroni organizza uno scherzo tremendo a George Ciupilan nella puntata di questa sera de La Caserma. Inizialmente la recluta fa credere al collega di aver gettato il suo spazzolino da denti dentro lo sciacquone, solo in un secondo momento vuota il sacco. Nel mezzo la tensione, gli animi che si scaldano e i due gruppi che si innervosiscono e per poco non perdono la testa. “Gli spacco la faccia!”, minaccia Goerge Ciupilan. Il giovane cerca di capire quale scherzo abbia subito e medita vendetta, con la complicità dei suoi compagni. Ad un certo punto interviene Elia Cassardo, che riporta la situazione nei limiti della normalità. Poi cerca di giustificare e spiegare il gesto di Peroni: “Evidentemente si è sentito provocato e lui non ti vuole dire cosa ha fatto per farti rosicare”. Solo dopo un lungo tira e molla è lo stesso Peroni a vuotare il sacco col diretto interessato: “Ti ho fatto una puzza sul cuscino…“. Adesso George si sente quasi sollevato perché “si è rivelato uno scherzo banalissimo”. “Volevo farti rosicare come una mer*a, non c’è nessuno spazzolino nella mer*a“, gli rivela Peroni. Lo scherzo è servito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA