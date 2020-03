Perotti via dalla Roma?/ Calciomercato, l’argentino possibile cessione in estate

Il calciomercato Roma in questo momento ha una priorità: se ne parlerà quando sarà eventualmente avvenuto il passaggio di proprietà da James Pallotta a Dan Friedkin e, ovviamente, a emergenza Coronavirus rientrata ma certamente il rinnovo di Lorenzo Pellegrini è il tema caldo di casa giallorossa, e ne abbiamo abbondantemente parlato nei giorni scorsi. La strategia di Gianluca Petrachi è chiara: il direttore sportivo dei capitolini vorrebbe intanto togliere la clausola rescissoria da 30 milioni (che ovviamente ingolosisce le pretendenti al centrocampista), e in secondo luogo punterà ad un aumento di stipendio con annesso prolungamento fino al 2024, dunque di due anni rispetto all’attuale scadenza. Il problema per la Roma resta quello economico: adattare l’ingaggio di Pellegrini portandolo a 3 milioni di euro – sarebbe la richiesta del calciatore – costerà sacrifici in termini di cessioni, dunque ci sono alcuni calciatori della rosa che in estate potrebbero fare le valigie per finanziare non solo il numero 7 giallorosso, ma anche eventuali altri nuovi acquisti. Vediamo allora quali potrebbero essere questi giocatori in partenza.

PEROTTI VIA DALLA ROMA? CALCIOMERCATO, GLI ESUBERI

Diego Perotti potrebbe essere uno dei giocatori in partenza per il calciomercato Roma della prossima estate. L’argentino paga gli innumerevoli infortuni che ne hanno tartassato la carriera, e la maturazione di giovani che giocano nel suo ruolo come Nicolò Zaniolo (ora ai box, ma ci sarà per la prossima stagione), Cengiz Under e Justin Kluivert. Il suo potrebbe essere un sacrificio abbastanza plausibile, mentre appare certo che Antonio Mirante e Juan Jesus saranno venduti perché utilizzati entrambi con il contagocce, anche se per motivi certamente diversi. Ci sono poi altre situazioni: Bruno Peres è rimasto alla Roma solo perché a gennaio la società non ha potuto sostituire Alessandro Florenzi, mentre a giugno potrebbe rientrare dal prestito Maxime Gonalons che fa parte della precedente gestione, è finito al Granada e ha un futuro che dipende dall’eventuale riscatto da parte della società spagnola. Dovesse tornare, ci sarebbero 2 milioni di euro da mettere a budget per il suo ingaggio; alla fine l’unico che potrebbe restare è Aleksandar Kolarov, che ha rinnovato con opzione per un’altra stagione. Paulo Fonseca lo tiene talmente in considerazione che gli avrebbe già proposto, qualora dovesse arrivare la decisione di smettere, di entrare nel suo staff tecnico. La Roma sarà dunque attesa a un’estate particolarmente lunga.



