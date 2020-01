Perotti via dalla Roma?/ Calciomercato news, ci sono offerte da Arabia e Turchia

C’è qualche nube sul futuro di Diego Perotti alla Roma, perché ci sono ricche offerte per l’argentino da parte di società di Arabia Saudita e Turchia, come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport. A dire il vero è stato il Genoa a manifestare per primo interesse per Perotti: l’argentino è un grande ex del Grifone, perché ha giocato in rossoblù per una stagione e mezza dal 2014 al gennaio 2016, quando fu acquistato proprio dalla Roma. Il Genoa dunque punterebbe su Perotti come un rinforzo di lusso alla ricerca della salvezza e questa missione potrebbe affascinare Diego dal punto di vista strettamente calcistico. Le piste che portano in Turchia e a maggior ragione in Arabia Saudita sarebbero invece dettate da motivazioni soprattutto economiche, perché da quei Paesi potrebbero arrivare offerte certamente più vantaggiose sia per la Roma sia per lo stesso Perotti, per il quale si è ipotizzato anche il Milan, squadra che molto sta cambiando a gennaio.

PEROTTI VIA DALLA ROMA? OFFERTE DA ARABIA SAUDITA E TURCHIA

Naturalmente però non è detto che Diego Perotti vada via dalla Roma. Il contributo dell’argentino all’attuale stagione giallorossa si sta infatti rivelando molto buono: Perotti ha raccolto 12 presenze fra campionato ed Europa League, partite nelle quali ha segnato tre gol e servito due assist ai suoi compagni, spicca in particolare l’ottima media gol di una rete segnata ogni 164 minuti passati in campo. Tutto questo nonostante la stagione di Perotti sia cominciata di fatto solamente a metà ottobre, a causa di un infortunio che lo aveva messo fuori causa nei primi mesi dell’anno 2019-2020: ci sono poi state alcune partite a mezzo servizio per ritrovare il ritmo, ma a dicembre Perotti è stato determinante (tutti i suoi gol e assist sono arrivati in questo mese). Sicuri che Paulo Fonseca possa fare a meno dell’argentino?

