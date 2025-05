Il programma di Canale 5, Mattino Cinque News, ha parlato con Andrea Sempio e i suoi legali Angela Taccia e Massimo Lovati, in merito alle perquisizioni effettuate ieri presso l’abitazione dello stesso indagato nonché dei suoi genitori, ma anche al dragaggio del canale di Tromello in cerca dell’arma del delitto e altre due perquisizioni in casa di due amici di Andrea Sempio. L’avvocato Angela Taccia ci ha tenuto a precisare: “Non siamo stati in caserma, non l’hanno arrestato, va tutto bene, hanno soltanto fatto una perquisizione e ci hanno messo un po’ di più per la perquisizione informatica dei dispositivi elettronici”.

“Sapevamo che prima o poi ci sarebbe stata una perquisizione per le indagini tradizionali a tappeto, quello che mi spiace davvero è che arrivino sempre ad agire poco prima dell’udienza per l’incidente probatorio che non c’entra assolutamente niente nulla con gli accertamenti che volevano fare oggi, quindi già in un clima di tensione e anche per noi avvocati di preparazione dell’udienza”. La legale di Andrea Sempio aggiunge: “Due giorni prima dell’udienza, venire chiamati così alle 5:30 di mattino…. diciamo che ci hanno messo un po’ in difficoltà ma difficoltà pratiche visto che Andrea ha aperto subito, con piena disponibilità, ha mostrato i locali della casa, anche il sottotetto”.

PERQUISIZIONE ANDREA SEMPIO, LE PAROLE DELL’AVVOCATO TACCIA

“Non hanno trovato nulla di rilevante – aggiunge – aspettiamo che facciano le indagini”. Sulle indagini a Tromello: “Lui non c’entra niente, non è mai stato lì, ha già riferito a tutti gli inquirenti cosa ha fatto la mattina del 13 agosto 2007, quindi non so perchè abbiano voluto fare tutte le cose insieme. Di certo una cosa è la perquisizione a casa sua e dei genitori e anche degli amici che poi io ho appreso dai media…francamente il torrente non lo so, potevano dragarlo in qualunque momento e invece”.

Un testimone identificato da Le Iene avrebbe consigliato di controllare il canale: “Sono perplessa, che indaghino pure, basarsi sulle trasmissioni televisive mi sembra un po’ superficiale, se hanno in mano altro non lo possiamo sapere, lo vedremo quando ci sarà la discovery totale degli atti”. E ancora: “I carabinieri erano molto tranquilli, sono stati gentili con Andrea Sempio ma dello scontrino non ne abbiamo mai parlato”. Andrea Sempio ha aggiunto: “Siamo un po’ sballottati, ci è voluto un po’ di tempo, siamo in ballo dalle 6:30 di mattina. L’unica cosa che ci tengo a dire è che non sono stato portato in caserma ne portato via dai carabinieri. Siamo usciti di casa assieme con due macchine diverse”.

PERQUISIZIONE ANDREA SEMPIO, LE PAROLE DELL’AVVOCATO LOVATI

Infine le parole di Massimo Lovati, l’altro avvocato dell’indagato, che in merito alla perquisizione avvenuta in casa dei genitori del ragazzo, ha spiegato: “Hanno fatto una perquisizione molto accurata, guardando le camere, le pertinenze, la macchina, hanno aperto cassetti, frugato e hanno sequestrato ciò che ritenevano utile ai fini dell’indagine come telefoni vecchi, tablet vecchi, macchina fotografica vecchia, un block notes dove Andrea scriveva degli appunti e un altro del padre.”

“Nel 2017 nel corso delle indagini Andrea copiava dei pezzi di quotidiani e faceva dei commenti suoi. I libri li hanno sfogliati tutti, ho visto che facevano anche delle fotografie delle pagine, Andrea è un lettore accanito, han guardato che libri c’erano e se c’erano dei foglietti. C’era un quaderno e un manuale ‘come piacere alle ragazze’. Del cellulare del papà sono riusciti a fare una copia forense invece a quello della mamma non sono riusciti. Questa perquisizione non porterà a nulla ma il dubbio che possa esserci qualcosa ce l’ho. Andrea Sempio è tranquillo come tutti gli innocenti ma io non sono affatto tranquillo”.