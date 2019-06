Perry Mason scandali di carta/ Su Rete 4 fil film con Raymond Burr (oggi, 2 giugno)

Perry Mason scandali di carta va in onda su Rete 4 nel pomeriggio di oggi lunedì 3 giugno 2019 a partire dalle ore 16:50. Si tratta di una pellicola di genere thriller drammatico che fa parte di una celebre serie televisiva andata in onda tra gli anni Ottanta e gli anni 90 diretta dal regista Christian I. Nyby II con soggetto scritto da Erle Stanley Gardner mentre l’adattamento della sceneggiatura è frutto del lavoro di Robert Janes. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Richard DeBenedectis, i costumi indossati dagli attori sono stati disegnati e creati da Ronn Rynhart mentre la scenografia porta la firma di Charlie Helms. Nel cast figurano Raymond Burr, Barbara Hale, William R. Moses, Vakerie Harper e George DiCenzo.

Perry Mason scandali di carta, la trama del film

Andiamo a dare un’occhiata alla trama di Perry Mason scandali di carta. Nella città di New York una donna svolge il ruolo di editore della rivista di successo nella quale in ogni uscita viene presa di mira una celebrità del mondo dello spettacolo oppure del mondo della politica mettendone in evidenza tutte Le caratteristiche negative. Questo crea enorme apprensione tra tutte le star del mondo del cinema della televisione che di volta in volta fanno a gara per scoprire se il successivo numero della rivista si è dedicato o meno a loro. Un giorno come gli altri la donna viene invitata a pranzo da una editrice di una rivista concorrente la quale sembra essere interessata nel conoscere il contenuto del prossimo numero della rivista ma quelle due nasce una forte discussione peraltro in presenza di tanti testimoni in quanto si trovavano all’interno di un frequentato locale New York.

Nel corso della stessa giornata La donna incontra tantissime altre figure di spicco non solo del mondo dello spettacolo manco della politica di Manhattan nel quale tutte sembrano di essere interessate alla sua produzione cartografica. La sera stessa la donna verrà ritrovata senza vita all’interno del proprio appartamento in uno scenario che non lascia presagire se non un omicidio in pieno stile.Naturalmente gli organi di pulizia che si occupano delle indagini per l’omicidio della donna avendo ottenuto le testimonianze di molte persone che hanno assistito al litigio tra lei e le editrice della rivista concorrente non possono fare altro che accusarla di omicidio e soprattutto di arrestarla. Per sua fortuna si trovava all’interno della città di New York una sua carissima amica che ha deciso di accompagnare il noto magistrato americano Perry Mason per ritirare un premio alla sua carriera. Accade così che il celebre magistrato si occuperà di questo caso di omicidio per conto della ditta in maniera tale da provare la pista giusta per rintracciare il vero Killer e quindi permettere alle editrice devi tornare in libertà. Ovviamente il celebre multistrato riusciva nel proprio intento facendo leva sulle proprie capacità investigative.



