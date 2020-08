Perry Mason sera con il morto/ Su Rete 4 il film con Robert Englund (oggi, 10 agosto)

Perry Mason sera con il morto vain onda su Rete 4 oggi, lunedì 10 agosto, a partire dalle 16:40. Un film televisivo realizzato e prodotto Stati d’America nel 1994 con la regia affidata a Helaine Head, soggetto tratto dal celebre personaggio inventato da Erle Stanley Gardner mentre la sceneggiatura è frutto del lavoro di Joyce Burditt e Bruce Franklin Singer. La pellicola ha visto il montaggio di Leon Ortiz Gil mentre nel cast figurano Hal Holbrook, Robert Englund, Bruce Gray, Emily Kuroda e Barbara Hale.

Perry Mason sera con il morto, la trama del film

Ecco la trama di Perry Mason sera con il morto. L’ottimo e sempre puntuale avvocato Perry Mason per via di alcuni imprevisti e impegni decide di contattare un suo vecchio amico avvocato William Mackenzie per chiedergli un grande favore. In particolare McKenzie dovrebbe prendere il posto di Perry Mason nell’ambito di un convegno che dovrebbe avvenire in uno dei più lussuosi alberghi della città. Dopo aver manifestato una certa reticenza per questo genere di attività, in nome della loro vecchia amicizia l’avvocato McKenzie decide di acconsentire.

La cosa che spaventa di più o che perlomeno disgusta il povero McKenzie, è quello di dover interagire con tutti i presenti tenendo un piccolo ma significativo discorso. Tra l’altro nello stesso albergo stanno lavorando due personaggi famosi del mondo della televisione ed in particolar modo si sta tenendo una puntata di un programma nel quale ci saranno degli ospiti piuttosto illustri tra cui attrici, un campione di scacchi per altro di vecchia conoscenza dello stesso avvocato e alcuni dirigenti delle più importanti aziende presenti sul territorio nazionale.

Il campione di scacchi è peraltro non solo un amico dell’avvocato, ma un vero e proprio figlioccio in quanto proprio l’avvocato lo ha salvato alcuni anni prima da una possibile esperienza che lo avrebbe portato a diventare un malvivente. Sempre lo stesso avvocato in passato ha dato le prime lezioni per quanto riguarda il gioco degli scacchi gettando le basi affinché l’uomo diventasse un campione di livello mondiale. Durante il programma e soprattutto al termine delle riprese ci sarà però un diverbio tra il conduttore e lo stesso campione di scacchi il che fa emergere una certa antipatia reciproca. Al termine anche del convegno, tutti vari partecipanti insieme agli ospiti di quel programma televisivo si ritrovano in una sala per assistere ad uno spettacolo pirotecnico.

Tuttavia, molti notano che all’interno della sala siano presenti proprio il conduttore e il campione di scacchi. La situazione per quest’ultimo si farà particolarmente complessa e complicata non appena il corpo del conduttore verrà ritrovato senza vita all’interno del suo appartamento. La polizia in ragione della discussione e soprattutto dell’assenza ingiustificata di entrambi, mettono al primo posto della lista degli indagati proprio il campione il quale dovrà quindi richiedere al suo vecchio amico di proteggerlo in tribunale.



