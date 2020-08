Perry Mason serata con il morto/ Su Rete 4 il film con Hal Halbrook

Perry Mason serata con il morto va in onda su Rete 4 per il pomeriggio di oggi, lunedì 3 agosto, a partire dalle ore 16:50. Si tratta di una pellicola televisiva realizzata nel 1994 negli Stati Uniti d’America da diverse case cinematografiche. La regia è stata curata da Helaine Head, il soggetto è stato scritto da Erle Stanley Gardner e la sceneggiatura è stata rivista la Joyce Burditt e Bruce Franklin Singer. Le musiche della colonna sonora sono stati composti da Richard De Benedectis mentre nel cast sono presenti Hal Holbrook, Barbara Hale, William R. Moses, James Stephens, Dixie Carter e Diahann Carroll.

Perry Mason serata con il morto, la trama del film

Ecco la trama di Perry Mason serata con il morto. Il famoso avvocato americano Perry Mason durante una permanenza nella città di Washington, decide di contattare un amico di vecchia data ossia l’avvocato McKenzie al quale chiede il favore di poter fare le sue veci nel corso di una conferenza in cui lui avrebbe dovuto fare da moderatore. Dopo le iniziali resistenze, Mackenzie decide di accettare l’onere e l’onore per cui si dirige verso l’albergo dove andrà in scena il convegno e durante il quale dovrà tenere un importante discorso enfatizzando alcuni concetti cari allo stesso Perry Mason. Nello stesso albergo dove si tiene il convegno,si sta girando un programma televisivo che viene gestito da un famoso conduttore insieme ad alcuni ospiti altrettanto famosi tra cui un attrice americana di grande fascino, un duca originario della terra inglese e soprattutto un campione di scacchi di nome Daniel che è amico di vecchia data di McKenzie. Infatti McKenzie aveva conosciuto Daniel quando questi era ancora un giovane ragazzo ormai in procinto di essere condannato al riformatorio per una serie di piccoli crimini che aveva effettuato all’interno del suo quartiere.

Sarà proprio l’avvocato ad aiutare Daniel nell’intraprendere la giusta strada e soprattutto ad insegnargli a giocare a scacchi, permettendogli così di diventare il più grande campione attualmente vivente. Al termine del programma e soprattutto del convegno, l’avvocato McKenzie insieme ad altri ospiti che hanno preso parte a quel programma si ritrovano in una zona dove è possibile ammirare uno straordinario spettacolo di fuochi d’artificio. Mackenzie non può fare a meno di notare che è assente oltre il conduttore televisivo anche il suo grande amico Daniel, il quale peraltro aveva avuto un duro scontro diretto proprio con lo stesso conduttore. Intanto, nella camera da letto del conduttore televisivo, un uomo misterioso facendosi passare per cameriere introduce all’interno della stanza una bottiglia avvelenata. Dopo fa irruzione Daniel e dopo un violento e nuovo litigio con lo stesso conduttore se ne va via pesantemente contrariato. Non passerà tanto tempo prima che il conduttore beva quel liquido avvelenato e quindi muoia. Le indagini della polizia si rivolgono immediatamente sulle tracce del campione di scacchi il quale dovrà godere del supporto del suo amico avvocato per riuscire a dimostrare la sua innocenza e quindi incastrare il vero responsabile.

