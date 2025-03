Anche durante il periodo quaresimale non finisce la persecuzione ai cristiani in Nicaragua, nazione dove vige attualmente la dittatura del Presidente Ortega. Come se non fossero bastate le incarcerazioni di vescovi e seminaristi e l’interruzione dei rapporti diplomatici con la Santa Sede, oltre che al divieto di ogni tipo di manifestazione pubblica di fede, il regime ha dato un’ulteriore stretta alla libertà religiosa, o più propriamente a quello che ne rimane.

CRISTIANI PERSEGUITATI/ Dalla Nigeria al Myanmair, la certezza su come finirà la Quaresima

Infatti, è stato stabilito che ogni settimana i sacerdoti che “intendono” celebrare la Santa Messa debbano recarsi ai commissariati di polizia a dichiararlo. Un affronto grave sia ai fedeli che ai presbiteri che al sacramento sacerdotale stesso, che improvvisamente ha bisogno di autorizzazioni statali per essere celebrato, quando l’unica autorizzazione necessaria proviene dal sacramento stesso (a meno di espliciti divieti da parte dell’autorità ecclesiale competente normate dal Codice di Diritto Canonico).

Nigeria, rapito e ucciso padre Sylvester Okechukwu/ Altri due sacerdoti sono ancora dispersi dal 22 febbraio

Se dunque a Natale faceva paura un Bambino nato al freddo in una capanna di pastori, ora a far paura sembra essere l’eredità che questo Bambino ha lasciato al mondo da duemila anni, cioè Lui stesso. Dopo gli arresti e le persecuzioni “corporali”, ora Ortega prova ad attaccare la Chiesa nel suo cuore, che non sono né il Papa, né i vescovi ma Cristo stesso.

Non va inoltre dimenticato che attualmente ogni manifestazione pubblica è vietata e le attività all’interno dei luoghi di culto sono sottoposte a uno stretto controllo, tanto che le stesse omelie corrono sempre il rischio di essere accusate di tradimento. Con quest’ultimo attacco Ortega si illude forse di vincere la sua battaglia contro la Chiesa e contro Cristo: già tanti prima di lui ci hanno provato. Historia magistra vitae.

DAL MYANMAR/ Massacrato Don Donald, prete cattolico: anche qui è venuto il tempo del martirio

Dunque, in questo tempo di Quaresima nell’anno giubilare, sembra che questa norma, agli occhi delle cronache “piccola” rispetto ai fedeli perseguitati (che comunque non godono di chissà che rilievo nei giornali), sia l’attacco finale in una strategia che vuole uccidere la religione cristiana in Nicaragua.

Forse vale la pena ricordare al Presidente che “il cristianesimo è stato dichiarato morto infinite volte. Ma la fine è sempre risorto, perché è fondato sulla fede in un Dio che conosce bene la strada per uscire dal sepolcro” (Chesterton).

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI