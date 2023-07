“Persone di ogni genere possono essere incinte”/ Bank of England aiuta dipendenti a cambiare sesso

Le persone di qualsiasi sesso possono essere incinte. A sostenerlo è Bank of England, che si offre anche di aiutare il personale a pagarsi le cure e la procedura necessaria per il cambiamento di sesso tramite un’assicurazione medica privata. Mentre lotta per riportare l’inflazione sotto controllo, la Banca d’Inghilterra guidata da Andrew Bailey fa discutere per questa sua iniziativa, peraltro non recente. Infatti, stando a quanto riportato dal Times, è stata introdotta nel giugno 2021 la politica di “congedo familiare” che includeva l’espressione “genitore partoriente” senza indicare il genere. Proprio per questo, Bank of England l’anno scorso, dopo che è stata presentata una domanda di 103 pagine, si è classificata al 57° posto nell’elenco annuale di Stonewall, gruppo LGBT che ha stilato una lista dei 100 migliori datori di lavoro. Il documento precisa che la Banca d’Inghilterra si riferisce “al genitore che è/era incinta del bambino“, includendo “persone di qualsiasi identità di genere“.

Cremazione all'acqua presto disponibile in Uk/ "Molti la sceglieranno perché sostenibile"

Nel documento citato dal Times si fa riferimento anche all’impegno di Bank of England nella realizzazione di servizi igienici neutri dal punto di vista del genere e che ha in programma di “migliorare” le proprie strutture. Ciò includeva anche l’impegno a garantire che il settimo piano della sede centrale di Londra della Banca d’Inghilterra offrisse solo bagni unisex. Inoltre, il personale della banca è incoraggiato a “includere i propri pronomi nelle firme delle e-mail“. Quello senior incoraggia gli altri ad esprimere il proprio supporto alle comunità LGBT indossando un cordino arcobaleno ed esponendo lo stesso simbolo sulla propria postazione di lavoro.

Migranti in Ruanda, Boris Johnson difende piano Uk "Unica speranza"/ "Serve forza contro trafficanti"

BANK OF ENGLAND OFFRE ASSICURAZIONE MEDICA A DIPENDENTI PER CAMBIO SESSO

Per quanto riguarda l’assicurazione medica privata di Bank of England, copre gli interventi chirurgici “necessari per trattare la disforia di genere” o la mancata corrispondenza tra il proprio sesso biologico e la propria identità di genere, quindi per il cambio di sesso. L’assistenza sanitaria, fornita da Axa Health, potrebbe coprire anche falloplastica, vaginoplastica e clitoroplastica, precisa il Times. Nell’aprile 2021, la rete LGBT della Banca d’Inghilterra ha inviato un’e-mail a tutti i governatori e direttori esecutivi della banca per “incoraggiare il sostegno all’inclusione LGBT“. Cinque governatori e direttori esecutivi hanno partecipato a una riunione del gruppo direttivo “LGBT e alleati“.

Dentisti costretti a lavorare per servizio sanitario inglese/ Sunak: "ma no aumento stipendi"

Bank of England intende introdurre un sistema di reclutamento che includerà “definizioni di genere più ampie” e intende creare “obiettivi quantitativi” per quanto riguarda i dipendenti LGBT. “La Banca si impegna a essere un luogo di lavoro inclusivo per tutti i suoi colleghi, che si dedicano a garantire la stabilità monetaria e finanziaria“, ha dichiarato Bank of England. “È fantastico vedere la Banca d’Inghilterra adottare queste pratiche inclusive sul posto di lavoro, che stanno diventando la norma tra i principali datori di lavoro che si sforzano di eliminare le barriere che impediscono alle persone lesbiche, gay, bi e trans di avere le stesse opportunità di prosperare sul lavoro di chiunque altro“, il commento di Robbie de Santos, direttore degli affari esterni di Stonewall.











© RIPRODUZIONE RISERVATA