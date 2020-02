Pertini – Il combattente/ Su Rai 3 il docu-film sull’ex Presidente della Repubblica

Pertini – Il combattente andrà in onda lunedì 24 febbraio su Rai 3 alle 15.20 (la visione è consigliata ad un pubblico maggiore di 13 anni). Si tratta di un film-documentario storico con la regia di Graziano Diana e Giancarlo De Cataldo. Il film fu prodotto nel 2018 e distribuito dalla casa cinematografica Altre Storie e Nel documentario compaiono molti volti noti del mondo del cinema e della musica, dello sport e della politica, rivelando i molti aspetti di quest’uomo diventato un pilastro della storia politica italiana e simbolo di un determinato periodo storico italiano dilaniato da contraddizioni come da un lato le due guerre mondiali con gli orrori del fascismo e del nazismo e dall’altra il boom economico e le nuove speranze sociali.

Pertini – Il combattente, la trama del film

Pertini – Il combattente ripercorre la storia di Sandro Pertini, Presidente della Repubblica italiana dal 1978 al 1985, attraverso i racconti di grandi personaggi dello spettacolo come Ricky Tognazzi e Massimo Poggio, ma anche politici come l’ex Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano o la Senatrice Emma Bonino e nomi importanti del giornalismo come Gad Lerner e Eugenio Scalfari. Il risultato è un bellissimo mosaico colorato in cui è rappresentato uno spaccato della politica e della storia italiana raccontato da punti di vista diversi, con passaggi continui dal classico documentario alla fiction, fino anche ad animazioni tratte dalla graphic novel opera di Manuelle Mureddu. Ne nasce una riflessione psicologica e storica veramente brillante, guidata dal narratore in scena, Giancarlo De Cataldo, che si confronta anche con un gruppo di ragazzi evidenziando la necessità dei più giovani non solo di avere dei punti di riferimento, come appunto la figura di Sandro Pertini, ma anche di desiderare di potere conservare questa conoscenza e guardare al passato per migliorare il futuro.

