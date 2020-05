Perugia, assembramenti e rissa/ Video movida, il sindaco “Coprifuoco dalle ore 21:00”

Pubblicità

Se la Fase 2 sta proseguendo senza problemi in molte zone dell’Italia, vi sono purtroppo delle eccezioni a cominciare da Perugia, dove la movida incontrollata ha indotto il sindaco, Andrea Romizi, ad imporre il coprifuoco. A riguardo stanno circolando delle immagini decisamente imbarazzanti, dove, agli assembramenti vietati in piazza Dante, si è unita anche una clamorosa rissa fra i presenti. Scene di ordinaria follia, assolutamente da vietare soprattutto in un periodo emergenziale come appunto quello attuale. «Le situazioni alle quali abbiamo assistito non sono accettabili – ha tuonato il primo cittadino perugino – Sarebbe da irresponsabili vanificare tutti gli sforzi fatti finora». Disposta quindi la chiusura di tutti i locali a partire dalle ore 21:00. «Le disposizioni di distanziamento sociale non sono state rispettate – ha ribadito il concetto Luca Merli, assessore alla Sicurezza – e si sono verificati episodi di assembramento preoccupanti, a causa dei quali, nostro malgrado, abbiamo dovuto emanare questa ordinanza».

Pubblicità

PERUGIA, ASSEMBRAMENTI E RISSA: ANCHE A BRESCIA E A MILANO…

Il sindaco di Perugia ha emanato un’ordinanza d’urgenza, valida a partire dalla serata di ieri, e per tutti i venerdì, sabati e domenica, nonché i giorni festivi e prefestivi fino al 7 giugno, in cui viene disposta la chiusura di quei locali che in questi primi giorni di “esperimenti” non sono riusciti a far rispettare le varie norme, a cominciare dal rispetto delle distanze e dall’uso delle mascherine. Stando all’ordinanza, come riferisce Open, tutti i locali pubblici del centro storico di Perugia e della zona di Fontivegge, dovranno chiudere alle ore 21:00, mentre potranno restare aperti i ristoranti, osservando «rigorosamente l’obbligo di servizio al tavolo per assicurare il dovuto distanziamento tra i clienti». Saranno inoltre intensificati i controlli nei vari locali da parte delle forze di polizia. Purtroppo Perugia non è l’unica città a registrare scene di movida, visto che nelle ultime ore anche Brescia ha deciso di imporre il coprifuoco e la prossima a farlo potrebbe essere Milano, dove ieri sera gli assembramenti sono stati fin troppi. Di seguito il video della rissa a Perugia





© RIPRODUZIONE RISERVATA