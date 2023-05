Perugia-Benevento, aperta inchiesta sul terzo gol umbro/ Ipotesi di illecito sportivo

Giuseppe Chinè, procuratore federale, ha annunciato l’apertura di un procedimento d’inchiesta in merito alla partita fra Perugia e Benevento, vinta tre a due dagli umbri, valevole per la 38esima ed ultima giornata del campionato di Serie B. Come si legge su Sportmediaset, così come su La Gazzetta dello Sport, l’indagine riguarda in particolare la modalità di realizzazione della terza rete dei perugini, avvenuta nei minuti di recupero, e che comunque non ha evitato la retrocessione alla stessa compagine perugina in Serie C. Stando a quanto fa sapere l’Ansa attraverso il proprio sito web, l’ipotesi al momento contestata dagli inquirenti sarebbe quella di “illecito sportivo”.

Video/ Perugia Benevento (3-2) gol e highlights: biancorossi retrocessi in Serie C

Coloro che stanno indagando avrebbero già acquisito il video della partita in questione, e nei prossimi giorni saranno ascoltati i tesserati coinvolti nell’episodio incriminato. Il gol in questione è stato segnato da Kouan allo scadere della sfida contro il Benevento giocatosi allo stadio Renato Curi, e sarebbe avvenuta dopo un clamoroso errore da parte del portiere Manfredini e del difensore Leverbe, un doppio “scivolone” che avrebbe favorito la marcatura dei padroni di casa.

Diretta/ Perugia Benevento (risultato finale 3-2): retrocessione per gli umbri

PERUGIA-BENEVENTO, APERTA INCHIESTA SUL TERZO GOL: UNA MARCATURA FRUTTA DI UN DOPPIO ERRORE

Va detto che la rete segnata da Chinè non ha affatto modificato la classifica, visto che al termine della stagione regolare, gli umbri, come detto sopra, sono stati costretti a lasciare la serie cadetta per retrocedere in C. Ma se il Brescia non avesse conquistato almeno un punto a Palermo, in quel caso la vittoria del Perugia avrebbe permesso agli uomini di Castori di rimanere in B. Bastava infatti che le Rondinelle perdessero contro i siciliani e a quel punto sarebbero stati i lombardi a retrocedere, visto che il saldo degli scontri diretti era in favore del Perugia.

VIDEO/ Venezia Perugia (3-2) gol e highlights: lagunari da play off

Ritornando al gol in questione, dopo il 2 a 2 di Ciano al 92esimo, due minuti dopo era arrivato un clamoroso errore di Leverbe, come sottolinea La Gazzetta dello Sport, che ha passato una palla al portiere senza alcun senso, guardiano che tra l’altro era anche fuori posizione. Di quel retropassaggio sciagurato ne ha così approfittato Kouan che ha segnato la rete del definitivo tre a due.













© RIPRODUZIONE RISERVATA