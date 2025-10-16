Perugia Juventus, Riccardo Gaucci torna sulla decisione di Pierluigi Collina il 14 maggio 2000, riaffermando che l'arbitro fu costretto a far giocare.

PERUGIA JUVENTUS, LE RIVELAZIONI DI RICCARDO GAUCCI

Riccardo Gaucci su Perugia Juventus, la partita che continua a far parlare di sé anche a 25 anni di distanza. Al podcast Pro Football il figlio dell’allora presidente del Grifone è tornato a parlare dell’epilogo pazzo di quella Serie A 1999-2000: lo scudetto vinto dalla Lazio con sorpasso operato ai danni della Juventus.

Arrivata all’ultima giornata con 2 punti di vantaggio (ma avendone già scialacquati 7 nei turni precedenti, tra cui la sconfitta casalinga contro i biancocelesti), al Renato Curi la squadra bianconera avrebbe guadagnato almeno lo spareggio pareggiando, e invece perse per effetto del gol realizzato da Alessandro Calori all’inizio del secondo tempo.

Nel frattempo la Lazio aveva demolito la Reggina: anzi ben prima, perché Perugia Juventus come noto ebbe il suo secondo tempo con un’ora di ritardo, a causa di un nubifragio che si abbattè sulla città umbra. A norma di regolamento, quella partita non si sarebbe dovuta giocare: lo sanno tutti, a prescindere dalle ricostruzioni.

Tuttavia il secondo tempo si giocò regolarmente quel giorno, nonostante il pallone fatto rimbalzare da Pierluigi Collina sul manto erboso del Curi rimanesse fermo in una pozza d’acqua: perché? Lo dice Gaucci, in realtà è un discorso già parecchio noto: motivi di ordine pubblico, sostanzialmente.

PERCHÈ PERUGIA JUVENTUS SI GIOCÒ QUEL GIORNO

Perché dunque Perugia Juventus si giocò il 14 maggio, senza essere rinviata? “Collina ebbe l’ordine di far giocare per forza quella partita” ricorda Riccardo Gaucci, che sostiene come in caso contrario si sarebbe scatenato il finimondo. Va ricordato che il clima era già abbastanza avvelenato: nella giornata precedente la Juventus aveva battuto il Parma di misura, ma un gol di Fabio Cannavaro era stato annullato – l’arbitro aveva fischiato prima che il pallone entrasse in porta – per un dubbio fallo nell’area di rigore bianconera. I tifosi della Lazio avevano persino sfilato in una sorta di manifestazione contro quella decisione; ecco, questo era il contesto.

Collina, nonostante il campo fosse tutt’altro che praticabile, scelse di far terminare la partita: Calori segnò, la Juventus non riuscì a pareggiare, lo scudetto andò alla Lazio (poi, curiosamente, i bianconeri due anni dopo ne avrebbero vinto uno in modo molto simile, anche se senza un nubifragio e proprio grazie ai biancocelesti). “Sembrava un segno del destino: la Juventus quel giorno non doveva vincere lo scudetto” dice ancora Gaucci, che poi accusa i bianconeri di aver pensato più alla pioggia che a segnare. Ricordiamo che già un anno fa Alessandro Melli, che giocava in quel Perugia, aveva parlato del tentativo di accordarsi per il pareggio: i calciatori della Juventus però avevano rifiutato, secondo la sua versione.