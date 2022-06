Pesca ‘miracolosa’ all’Isola dei Famosi 2022, c’entrano gli autori?/ Due indizi dal web: è polemica!

Pesca ‘miracolosa’ all’Isola dei Famosi 2022: l’ultima prova dei naufraghi scatena il sospetto

È tempo di finale per i naufraghi dell’Isola dei Famosi 2022. Questa sera, 27 giugno su Canale 5, verrà svelato il vincitore di questa edizione e nell’ultimo daytime andato in onda, i naufraghi rimasti in gara si sono detti pronti a chiudere quest’avventura che dura da 99 giorni. Prima di farlo, i sei concorrenti rimasti si sono dilettati con un’ultima pesca che si è rivelata fruttuosa per tutti. Qualcuno in Honduras l’ha chiamata “grande fortuna”, qualcun altro invece sul web ha lanciato sospetti.

Nicolas Vaporidis, l'ultimo desiderio all'Isola dei Famosi 2022/ "Ora voglio solo..."

È Deianira Marzano a postate i momenti della ‘pesca miracolosa’ sul suo profilo Instagram, lanciando il sospetto che questa non sia stata proprio frutto delle capacità dei naufraghi dell’Isola dei Famosi 2022 e che, quindi, qualcuno possa essere stato aiutato al fine di ottenere le ricompense proposte.

Carmen Di Pietro corteggia Luca Daffrè?/ Valzer e casque sensuale in spiaggia...

Deianira Marzano e i sospetti sulla pesca all’Isola dei Famosi: due indizi

Lo spirito dell’Isola ha infatti dato ai naufraghi 90 minuti di tempo per pescare un pesce a testa per sei ricompense diverse: da un primo di spaghetti al pomodoro fino alla frutta. Mercedesz è stata la prima a pescarlo, dichiarando poi: “Oggi sono stata la prima a pescare ed è un miracolo perché è il primo pesce che pesco in questa edizione”; poi tutti sono riusciti a beccare un pesce.

Dal web Deianira ha lanciato il sospetto, scrivendo: “Ma che bravi, in mesi e mesi mai pescato un pesce alcuni di loro e oggi hanno pescato tutti…”, e facendo poi notare che “tutte le donne hanno pescato il pesce giallo e nero, gli uomini quello nero”. La domanda, insomma, nascerebbe spontanea: c’è lo zampino degli autori dietro questa pesca ‘miracolosa’?

Nicolas Vaporidis: "Sono diventato una mer*a"/ Mercedesz Henger lo prende in giro...













© RIPRODUZIONE RISERVATA