Pescara, cliente spara al cameriere per i lunghi tempi di attesa/ Choc in un locale

Choc a Pescara, dove un cliente ha sparato ad un cameriere in un ristorante dopo una discussione. L’uomo ha avuto un diverbio con i dipendenti del ristobar per questioni futili, probabilmente riconducibili ai tempi di attesa. Dopo il litigio verbale, il cliente è passato ai pugni, fino a prendere in mano un’arma per sparare contro il giovane cameriere. Il ragazzo di 23 anni, colpito dai proiettili fuoriusciti dalla pistola, è ora ricoverato in ospedale in rianimazione in condizioni gravissime.

La polizia, accorsa immediatamente sul ruolo, ha cominciato subito ad indagare. È caccia all’uomo che ha sparato al giovane, uscito dal locale dopo aver estratto l’arma e colpito il dipendente. Sotto choc i titolari dell’attività, che hanno subito messo a disposizione le immagini del sistema di videosorveglianza. Proprio grazie a queste è stata abbozzata una prima ricostruzione di quanto accaduto. Il locale si trova nella zona della centralissima piazza della Rinascita di Pescara.

Pescara, cliente spara al cameriere: le immagini