Pescara, incidente stradale Asse attrezzato: morto centauro/ Vittima è un finanziere

Pescara, incidente stradale sull’Asse attrezzato: morto un motociclista, il finanziere B. G.. Come riportano i colleghi de Il Pescara, la tragedia si è consumata oggi, mercoledì 27 novembre 2019, poco dopo le ore 9 sulla corsia finale dell’arteria a scorrimento veloce: secondo una primissima ricostruzione, il centauro ha perso il controllo del suo mezzo mentre stava imboccando la curva nei pressi dell’uscita di piazza Unione. L’uomo si è schiantato contro un guard-rail, colpendolo con la testa, e per lui non c’è stato niente da fare: è morto sul colpo, i sanitari del 118 accorsi sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Coinvolta nello scontro anche una Fiat Panda, urtata durante la carambola, ma il conducente non avrebbe riportato ferite gravi.

PESCARA, INCIDENTE ASSE ATTREZZATO: MORTO UN FINANZIERE

Oltre ai sanitari del 118, sul posto anche gli uomini della Polizia stradale di Pescara per effettuare i rilievi del caso. Nella zona si sono formate lunghissime code nel giro di pochi minuti, con gli agenti della Municipale al lavoro per deviare il traffico. Il Pescara evidenzia che è stato chiuso il tratto interessato dall’incidente in direzione Pescara con uscita obbligatoria alle Torri Camuzzi. Chiusa anche la rampa di ingresso nelle vicinanze del ponte Capacchietti – Villa Fabio. Il Messaggero riporta che la vittima era in servizio a Pescara e che la dinamica dell’incidente è stata choc: il casco che indossava è andato letteralmente distrutto e la causa della morte è legata ad un grave trauma alla testa. Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA