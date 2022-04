Pescara Inter Primavera (risultato finale 0-4)/ Tabellino: dominio nerazzurro

PESCARA INTER PRIMAVERA (RISULTATO FINALE 0-4)

Pescara Inter Primavera 0-4: il risultato finale descrive in modo molto eloquente il dominio nerazzurro al “Delfino Training Center”, dove la squadra di Cristian Chivu non ha avuto alcun problema per battere i padroni di casa abruzzesi. Doppietta di Zuberek nella prima frazione, poi le reti nella ripresa di Casadei e Abiuso hanno sigillato il nettissimo successo per 0-4 degli ospiti. L’Inter Primavera ottiene così l’ottavo risultato utile consecutivo, di cui ben sei vittorie, e consolida il secondo posto in classifica con 49 punti, mentre per il Pescara continua una stagione di pura sofferenza, con l’ultimo posto a quota 12 punti.

Pescara Inter Primavera comincia con i nerazzurri che impongono subito alla partita ritmi molto alti, costringendo il Pescara a difendersi. Già al 7′ minuto si rende molto pericoloso Peschetola, al 13′ segna Zuberek che si infila molto bene nell’area avversaria e con il piattone di sinistro batte Servalli. L’attaccante polacco dei nerazzurri si ripete al 32’ minuto per il gol del raddoppio dell’Inter: verticalizzazione di Grygar e diagonale vincente del numero 35.

PESCARA INTER PRIMAVERA: IL SECONDO TEMPO E IL TABELLINO

La ripresa di Pescara Inter Primavera non modifica il canovaccio della prima frazione, con un dominio netto dei nerazzurri ormai totalmente padroni della partita. Al 66′ arriva il tris degli ospiti, il gol è di Casadei che con il piattone trasforma in rete il perfetto assist di Peschetola per il decimo centro in campionato per il centrocampista interista. Infine, al 32’ della ripresa c’è gloria anche per Abiuso, che segna di destro dopo una bella azione sulla fascia di Dervishi, da cui l’assist per il gol del definitivo 0-4.

PESCARA INTER PRIMAVERA 0-4

Marcatori: 13′ e 32′ Zuberek, 21′ st Casadei, 32′ st Abiuso

PESCARA: 12 Servalli; 2 Longobardi, 9 Blanuta, 11 Kuqi (C) (11′ st Salvatore 37), 13 Postiglione (1′ st Staver 24), 18 Caliò (1′ st Sayari 32), 20 Madonna, 25 Scipione, 40 Mehic D. (42′ st Lazcano 38), 48 Mehic A., 78 Amore (11′ st Napoletano 10). A disposizione: 36 Baretta, 5 Palmentieri, 10 Napoletano, 14 Colazzilli, 19 Stampella, 26 Scipioni, 29 Braccia, 34 Crimaldi. Allenatore: Pierluigi Iervese.

INTER: 1 Rovida; 27 Dervishi, 23 Moretti, 5 Hoti, 6 Carboni F. (22′ st Fontanarosa 15); 25 Grygar, 4 Sangalli (33′ st Mirarchi 26), 8 Casadei; 7 Peschetola (33′ st Nunziatini 18); 35 Zuberek (22′ st Abiuso 22), 9 Jurgens (15′ st Iliev 10). A disposizione: 12 Basti, 21 Botis, 3 Cortinovis, 13 Matjaz, 15 Fontanarosa, 16 Cecchini Muller. Allenatore: Cristian Chivu.

Ammoniti: Amore (P), Fontanarosa (I)











