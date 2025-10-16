Giallo a Pescara dove il Liceo Marconi è stato evacuato stamane per la presenza nell'aria di una non meglio precisata sostanza irritativa

Attimi di paura stamane a Pescara, presso il liceo Marconi: l’istituto è stato evacuato per via della presenza di una sostanza definita irritativa. La stessa sarebbe stata sprigionata nella scuola, come si legge sul sito de Il Fatto Quotidiano, una sostanza quindi irritante e perciò molto pericolosa per i presenti, a cominciare dagli studenti.

Una volta lanciato l’allarme dall’istituto, sul posto si sono recati diversi uomini del personale sanitario, a cominciare da tre medici, quindi tre infermieri e altri venti soccorritori, e si sono trovati a dover gestire una situazione piuttosto grave, visto che sono stati diversi gli studenti rimasti intossicati e le ambulanze – precisa ancora Il Fatto – hanno fatto la spola avanti e indietro fra il liceo Marconi di Pescara e l’ospedale civile. Da segnalare che quattro studenti e una collaboratrice scolastica sono stati ricoverati in pronto soccorso, mentre un’altra ragazza è stata portata in ospedale a Chieti.

LICEO MARCONI PESCARA EVACUATO: IL RACCONTO DI UNA STUDENTESSA

Una studentessa, sentita dal quotidiano, ha spiegato di aver visto delle persone con le lacrime agli occhi semplicemente per aver respirato, e di aver visto anche delle compagne uscire dalla scuola piangendo: “Avevamo paura”, precisando che inizialmente aveva pensato a un allarme per un incendio.

Il direttore del 118 di Pescara, Aurelio Soldano, ha invece precisato che alla fine sono state circa cinquanta le persone che hanno avuto bisogno di cure, la maggior parte affette da irritazioni agli occhi e alle vie respiratorie, e del totale sei (quelli di cui sopra) hanno avuto invece bisogno di un ricovero in ospedale per maggiori accertamenti. In ogni caso, Soldano ci ha tenuto a precisare “che stanno tutti bene”, anche perché sono giunti in ospedale con il codice verde: “Non vi è alcuna preoccupazione”, ed è probabile che siano già stati dimessi dall’ospedale o comunque che lasceranno la struttura ospedaliera nel giro di breve tempo.

LICEO MARCONI PESCARA EVACUATO: COSA C’ERA NELL’ARIA?

Ma che cosa è stato sprigionato nei locali del liceo Marconi di Pescara? Inizialmente si parlava di ammoniaca, ma al momento non vi è certezza, come precisa l’ASL della cittadina abruzzese. La versione ufficiale è quindi quella di una sostanza irritativa non ancora individuata e che, a breve, comunque, dovrebbe essere identificata grazie ai risultati delle analisi.

La mattinata di passione al liceo Marconi è scattata poco dopo le ore 8:00, quindi all’inizio delle lezioni, e al momento non è ben chiaro se questa sostanza sia stata “spruzzata” da qualcuno volontariamente o meno, o se si sia trattato invece di un problema al riscaldamento. Al momento non vi sono molte certezze, se non quella che l’istituto è stato evacuato nel giro di breve tempo e chiuso per tutti i controlli, in modo da poterlo riaprire già per la giornata di domani, 17 ottobre 2025. Sono attesi aggiornamenti nelle prossime ore.