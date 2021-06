Pescatore inghiottito da una balena: salvo dopo ‘colpo di tosse’/ “Pensavo di morire”

Una storia da non crederci quanto accaduta ad un pescatore americano, che un po’ come Pinocchio e il suo papà, Geppetto, è stato inghiottito da una balena, per poi salvarsi. La vicenda, come scrive il sito di Msn, si è verificata in quel di Cape Cod, nello stato degli Usa del Massacchussetts, e il fortunatissimo protagonista della stessa è stato un pescatore di aragoste: stava nuotando sott’acqua alla ricerca del prezioso crostaceo, quando è stato appunto inghiottito in maniera improvvisa da una balena. Fortunatamente il pescatore è stato lesto ad agitarsi, e così facendo ha indotto il gigante dell’acqua a sputare fuori l’ospite indesiderato grazie ad un colpo di tosse.

“All’improvviso ho sentito una spinta e un secondo dopo era tutto nero: ero interamente all’interno della balena. Ho pensato che sarei morto”, sono le parole di Michael Packard, il pescatore che ha vissuto questa storia al limite della realtà, e che dopo “l’inghiottimento” è stato ricoverato in ospedale per accertamenti. L’episodio, come riferito dai media d’oltre oceano, si è verificato nella giornata di venerdì, ieri, e l’uomo, un 40enne originario di Provincetown, non ha ovviamente mai vissuto nulla di simile prima d’ora.

PESCATORE INGHIOTTITO DA UNA BALENA: “PENSAVO FOSSE UNO SQUALO POI…”

“Ho sentito questo enorme bernoccolo e tutto è diventato buio”, ha spiegato ancora Michael Packard, aggiungendo che all’inizio temeva di essere stato attaccato da uno squalo: “Poi mi sono reso conto che non c’erano denti e poi ho capito: ‘Oh mio Dio, sono nella bocca di una balena… e sta cercando di inghiottirmi!”. Preso dal panico si è quindi agitato, come avrebbe fatto del resto chiunque: “All’improvviso è salita in superficie ed ha iniziato a scuotere la testa. Sono stato lanciato in aria e sono atterrato in acqua. Ero libero – aggiunge – non potevo crederci… Sono qui per raccontarlo”.

Joe Francis, il capitano di una nave da pesca che si trovava nei paraggi quando è accaduto l’episodio, ha spiegato: “È dannatamente fortunato ad essere vivo. Ho visto Mike volare fuori dall’acqua con le sue pinne e atterrare di nuovo in acqua. Sono saltato a bordo della barca. L’abbiamo alzato, gli abbiamo tolto le bombole. L’ho preso sul ponte e l’ho calmato e lui ha detto: ‘Joe, ero nella bocca di una balena’ e ha detto ‘Non posso crederci, ero nella bocca di una balena Joe!’”.



