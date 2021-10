Pescatore trova 30 kg di vomito di balena/ Blocco ambra grigia vale più di 1 mln di €

La vita di un pescatore della Thailandia è destinata a cambiare per sempre, grazie a un rinvenimento fortunatissimo nella sua rete, nella quale è rimasto intrappolato un gigantesco blocco di vomito di balena, sostanza preziosissima e nota a livello mondiale con il nome di “ambra grigia”. Essa è un vero e proprio tesoro, in quanto viene impiegata nell’industria dei profumi: quando Narong Phetchara ha visto galleggiare in acqua quell’ammasso grigio, ha immediatamente compreso che si trattava di vomito di balena e che si trattava di un autentico regalo che la Dea Bendata gli stava facendo.

Ecco perché, in men che non si dica, l’ha recuperato e l’ha trascinato a riva, con l’intento di farlo analizzare da un team di studiosi dell’università Prince of Songkla, i quali hanno confermato che si tratta proprio di ambra grigia. Ma quanto è grande il blocco nel quale si è imbattuto il pescatore? Stiamo parlando di un unico pezzo dal peso di circa trenta chilogrammi e, dato che il prezzo del vomito di balena va dai 35mila ai 50mila euro al chilogrammo, ecco che si capisce come il suo valore sia superiore al milione di euro.

PESCATORE TROVA 30 KG DI VOMITO DI BALENA: “COLPO DI FORTUNA, DARÒ UNA FESTA”

L’uomo, che di norma guadagna duecento euro al mese, ha affermato quanto segue ai giornali locali: “Nessuno degli abitanti del mio villaggio aveva prima d’ora visto o toccato una vera ambra grigia di balena, sono tutti felici. Intendo venderla, perché ho già ricevuto un certificato per dimostrare che è reale e, se riesco a ottenere un buon prezzo, mi ritirerò dal lavoro di pescatore e organizzerò una festa per tutti”.

Del resto, il vomito di balena è una sostanza decisamente impiegata in diversi settori: quello dei profumi, dicevamo prima, ma anche quello della produzione di incensi. Quanto al suo valore astronomico, esso è legato al fatto che non si riesce a reperire in maniera troppo agevole, dal momento che esso è la naturale conseguenza del rigurgito dei capodogli per la digestione dei calamari, peri quali vanno letteralmente pazzi. Peraltro, solo un numero di balene pari all’1-5% della loro popolazione mondiale produce l’ambra grigia nel suo rigurgito.

