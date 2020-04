Pesce d’aprile 2020: immagini e scherzi/ Foto, messaggi, idee per la giornata di oggi

E’ un triste periodo nel mondo causa l’epidemia da coronavirus, ma come ci ricordano spesso e volentieri gli psicologi in tv, dobbiamo comunque trovare modo di sorridere e svagarci. Perchè non approfittarne quindi di oggi, primo d’aprile 2020 e perciò Pesce d’Aprile? Avendo un sacco di tempo a disposizione potremmo organizzare i nostri scherzi via web, ed in particolare attraverso i social e le applicazioni di messaggistica come WhatsApp e Telegram. Il consiglio è quello di spedire una frase/scherzo ad un vostro amico o famigliare, per poi mandare pochi istanti dopo, giusto per reggere un po’ il gioco, una classica foto con il pesce d’aprile. Se state cercando uno scatto adeguato tra l’altro questo è il posto giusto per voi visto che, in fondo a questa pagina, potrete trovare alcune immagini riguardanti appunto l’april fool, così come si dice in inglese, decisamente simpatiche e meritevoli. In merito agli scherzi, invece, potrete cercare di organizzare qualcosa di simpatico ma non di troppo cattivo.

PESCE D’APRILE 2020, IMMAGINI E SCHERZI: “AMORE, SONO INCINTA…”

Ad esempio, visto il periodo di crisi, perchè non dire ad una vostra amica del cuore, che frequenta con voi la terza media o il quinto anno del liceo, che quest’anno gli esami non ci saranno?Scherzo tra l’altro plausibile visto il periodo. Sarebbe simpatico illuderla per poi appunto mandarle una foto con un pesce sorridente. O ancora, potreste scrivere al vostro fidanzato dicendogli di essere incinta: uno scherzo decisamente cattivello soprattutto per chi non si aspetta un figlio, e di conseguenza, vi consigliamo di farlo durare il più breve tempo possibile. Se invece voleste prendere in giro i vostri genitori, potreste mandare loro via WhatsApp delle foto in cui gli mostrate il vostro nuovo tatuaggio, magari qualcosa di orrendo o vistoso, che sicuramente non farà loro piacere. Infine, ci sono le classiche frasi “simpatiche” da dedicare ai vostri amici, come ad esempio questa: “Ieri sera ho visto un documentario sui babbuini in tv e non puoi immaginare quante cose ho imparato su di loro… davvero non sapevo che tu avessi una vita così interessante… pesce d’aprile”.





© RIPRODUZIONE RISERVATA