PESCE D’APRILE 2020/ Perché si festeggia domani e perché è proprio un “pesce”

Poca voglia di scherzare in vista dell’1 aprile, giornata storicamente dedicata al Pesce d’Aprile e dunque alle burle di ogni genere e grado. L’emergenza coronavirus che dilaga in tutto il mondo impedisce di predisporre l’animo allo scherzo, ma d’altro conto uno scherzo innocuo e innocente può avere quanto meno la pretesa di alleggerire che stiamo vivendo da ormai qualche settimana. Ma una domanda, anche prima del coronavirus, affollava la mente dei tanti che in un modo o nell’altro trovavano l’occasione di divertirsi a scapito di qualche malcapitato: perché la giornata degli scherzi è proprio il primo di aprile? E, una volta chiarito questo aspetto, perché si parla proprio di “pesce” d’aprile anziché di cane, gatto, leone, lumaca d’aprile? La risposta non è certificata dalla storia, ma trova le sue fondamenta nella leggenda o quanto meno nelle tradizioni.

PESCE D’APRILE 2020: PERCHE’ SI FESTEGGIA OGGI ED E’ PROPRIO UN PESCE

Bisogna fare un passo indietro fino al XVI secolo e trasferirsi in Francia per sapere che il calendario in uso all’epoca prevedesse i festeggiamenti per il nuovo anni tra il 25 marzo e il primo di aprile. Quando l’avvento del calendario gregoriano spostò la data dei banchetti e dei brindisi al primo di gennaio furono comunque in tanti, per ignoranza o forse per non rinunciare alle loro tradizioni, a scegliere di continuare a festeggiare il nuovo anno il primo d’aprile. Da qui l’ilarità generale che portò molti ad additare costoro come sciocchi di aprile (tant’è che in inglese la ricorrenza si chiama proprio April Fools’ Day, giorno degli sciocchi d’aprile). Sì, ma il pesce? Qui la leggenda ci porta ancora più indietro: addirittura a Cleopatra e Marco Antonio. Pare che il condottiero romano, sfidato dalla sovrana d’Egitto in una gara di pesca, avesse ordinato ad un suo servitore di attaccare al suo amo delle prede, così da non sfigurare. Scoperto l’inganno, Cleopatra fece attaccare all’amo un gigantesco pesce finto rivestito di pelle di coccodrillo. Ora è tutto spiegato…



