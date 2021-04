Pesce d’Aprile 2021/ Frasi e scherzi celebri: origine ed idee per fare “abboccare”

PESCE D’APRILE 2021: COME È NATA QUESTA RICORRENZA?

Come ogni anno, nella giornata odierna si rinnova una tradizione ormai da tempo consolidata: il pesce d’aprile! Oggi 1 aprile 2021, infatti, è il giorno per antonomasia dedicato agli scherzi ed al sorriso. Questa festa nota in tutto il mondo, potrebbe tornare a dare un po’ di ottimismo in queste giornate ancora non semplici e segnate dall’emergenza sanitaria. Sulla nascita della divertente ricorrenza ci sono diverse teorie. Tra le prime ipotesi c’è quella che affonda le sue radici in Francia, alla fine del 1500, dove secondo il calendario in uso i festeggiamenti per il nuovo anno erano soliti svolgersi tra il 25 marzo e il primo aprile, giorno dedicato alla festa ed ai banchetti. Con l’introduzione del calendario gregoriano il capodanno fu anticipato al primo gennaio ma il cambio di tradizione fu difficile da accettare dalla popolazione che continuò a festeggiare anche il primo aprile venendo però considerato “sciocco” di aprile. Non è un caso se in inglese il nostro Pesce d’Aprile viene soprannominato “April Fools’ Day”, ovvero “il giorno degli sciocchi d’aprile”.

In Italia la tradizione del Pesce d’Aprile prese piede tra il 1860 ed il 1880 e la prima città ad accogliere questa tradizione sembrerebbe essere Genova, dove si diffuse a macchia d’olio prima tra i ceti medio-alti della città e poi nel resto della popolazione: c’è però chi collega la tradizione del Pesce d’Aprile all’Antica Roma. Il pesce ovviamente rimanda subito all’atto della vittima di “abboccare” all’amo, ovvero alla burla.

PESCE D’APRILE 2021: SCHERZI CELEBRI ED IDEE

Negli anni sono molteplici gli scherzi che si sono susseguiti in occasione del Pesce d’Aprile. Non è un caso se i giornalisti di tutto il mondo ogni 1 di aprile prendono le notizie che giungono con le dovute precauzioni verificandole attentamente prima di pubblicarle. Tra i pesci d’aprile più celebri ricordiamo ad esempio il servizio della Bbc del 1957 in cui fu trasmessa una piantagione di spaghetti in Svizzera. L’emittente fu sommersa ti telefonate di chi chiedeva istruzioni per coltivare la pianta di pasta direttamente nel proprio giardino di casa! Più di recente nel 20016 gli scienziati della CERN convertirono in suoni i dati raccolti durante le collisioni di protoni per poi annunciare che il Bosone di Higgs aveva un suono, ovvero le sinfonie di Beethoven. Quella di oggi sarà la giornata giusta per sbizzarrirsi con scherzi ed idee anche cattivelle poichè è certo che entro la fine della giornata sarete comunque perdonati! Oltre ad alcune frasi da dedicare ai più piccoli (ma non solo), ecco qualche idea divertente per scherzi ben riusciti: munitevi di un’armonica e legatela con nastro isolante al paraurti anteriore dell’auto del malcapitato prescelto: scoprirete molto presto la sua reazione! E per citare Mark Twain, ecco una frase che potrete inviare ai vostri amici: “Il primo aprile. Questo è il giorno in cui ci viene ricordato cosa siamo gli altri trecentosessantaquattro”.

